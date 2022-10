Nuevo encuentro de la plataforma empresarial REM con el alcalde de Alicante

Como cada 6 meses, la plataforma de empresarios REM organizó un encuentro con el alcalde de Alicante, Luis Barcala. Un foro de debate para comentar, compartir e intercambiar opiniones desde los distintos sectores en los que los empresarios desarrollan su actividad, siempre con la finalidad de estar en contacto con las instituciones y crear riqueza para la provincia de Alicante.

En el encuentro se reunieron Jorge Talavera (Fundación Jorge Talavera), Felipe González (Byopen Arquitectura), Pablo Martínez (Klinik PM), Carlos García (Next Century Ingeniería), Alberto Forner (Óptica Nueva Visión), Javier Peláez (Peláez Consultores), Jose Pascual Poveda (Krestom), Miguel Ángel Durá (Lazaruss), Juan Luis Rodríguez (Ruiz Re Correduría de Seguros), Jose Julio Becerril (All In Biking), María Teresa Alfonso (COPE Alicante), German Agulló (GDV Mobility), Luis Villanueva (Webpositer), Lola peña (Teselas), Francisco Chico De Guzman (REM) y Sandra Torrighelli (REM).