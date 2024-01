La multinacional que acogió los rodajes de Avatar y Mandalorian gestionará Ciudad de la Luz

Ciudad de la Luz está más cerca de recuperar su actividad después de una larga travesía por el desierto. Una potente multinacional americana, con estudios en varias partes del mundo, será la encargada de situar el complejo alicantino como referente a nivel internacional.

La Generalitat ha adjudicado la gestión de los estudios de Agua Amarga a los norteamericanos MBS Group por un importe de 3,1 millones de euros para un periodo de 5 años y, además, con un porcentaje de comercialización del 6,5%.

MBS Group tiene un total de 220 estudios en propiedad, 90 de ellos en desarrollo, adquiridos por todo el mundo y gestionados por MBS, constituyendo la empresa de servicios de producción más grande del mundo. Forma parte del grupo Hackman Capital Partners, fundado en 1986 y con sede en Los Ángeles, y son el mayor grupo operador de estudios y proveedores de servicios de equipos en los Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Gran Bretaña y Escocia.

Entre las obras que han incluido para acreditar su oferta y acceder a la gestión de Ciudad de la Luz se encuentran las dos temporadas de The Mandalorian (Star Wars), Outlander, Avatar o The Way of Water.

Nuria Montes

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha señalado la importancia de contar con una empresa internacional que va a desarrollar el enorme potencial de los estudios alicantinos “la propuesta de MBS Group contempla un plan de dinamización de Ciudad de la luz que se alinea con los objetivos de la Generalitat de situar a la Comunitat Valenciana como clúster audiovisual de referencia internacional”.

"Nuestro objetivo es impulsar una estrategia de desarrollo que suponga la activación del ecosistema local y nacional audiovisual”, ha comentado Montes. Para ello, la gestión de MBS Group propone la celebración de eventos propios enfocados a la digitalización e innovación que refuercen la internacionalización de los estudios, así como la organización de visitas organizadas con el objetivo de atraer talento y empresas locales.

MBS ofrece a las empresas valencianas la integración e implementación de la más alta tecnología para desarrollar programas de atracción e innovación con garantías laborales tanto en España como en la red internacional que suponen más de 80 campus de estudio y 600 escenarios por todo el mundo.



Por último, el proyecto presentado incluye una propuesta de formación para más de 300 puestos laborales, destacando un itinerario de formación y prácticas de 600 horas en Iluminación, en Producción, o programas internacionales como Changing Lenses Program, Make it here y Degenham Film Banking.