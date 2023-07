El presidente de la Diputación de Alicante y próximo president de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), ha afirmado que prevé que su investidura sea el próximo 13 de julio, en virtud del pacto de gobierno PP-Vox, aunque ha explicado que "hasta que no acuda" esta tarde a una reunión con la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, que es quien "establece los plazos", no lo puede confirmar.

En declaraciones a los periodistas, ha manifestado que, ante esta previsión, dimitirá como presidente de la Diputación de Alicante el día 12 en un pleno extraordinario en el que Ana Serna asumirá la Presidencia de la corporación provincial. "El día 12 dimitiré como presidente de la Diputación porque no puedo agotar la legislatura, ya que el día 13 entiendo que está previsto el pleno de investidura", ha señalado Mazón, que, no obstante, ha matizado que "hasta que no acuda hoy a la llamada de la presidenta de las Cortes" no sabrá cuándo se producirá ese pleno de investidura.

El líder del PPCV ha destacado que "será la propia presidenta de Les Corts y la Mesa de Les Corts quien establecerá los mecanismos correspondientes y, por supuesto, corresponde a la Presidencia del órgano legislativo de la Generalitat Valenciana establecer los plazos". "Toda vez que parece ser que será el día 13 el pleno de investidura, obviamente no concurriré con ninguna posible causa de incompatibilidad, sobre todo por higiene, por transparencia y por respeto democrático.

No acudiré al pleno de investidura como presidente de la Diputación de Alicante", ha aseverado el próximo president de la Generalitat, que ha pedido "esperar a que lo confirme" la presidenta de Les Corts. Mazón ha expuesto que, aunque es la presidenta de Les Corts quien tiene que dar esa información, él cree que en un día se podría celebrar "íntegramente" ese pleno.