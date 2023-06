La mayoría de los hoteles de Alicante aceptarán la presencia de mascotas

La patronal hotelera de Alicante prepara una consulta a sus asociados, que tendrán que decidir si permiten o no la presencia de mascotas en sus instalaciones. Los hoteles están obligados a adaptarse a la nueva Ley de Bienestar Animal antes del 29 de septiembre y todo indica que muchos optarán por permitir su presencia bajo algunos requisitos como el peso o las delimitaciones por zonas del hotel. Y es que cada vez hay más turistas que viajan con animales pero cabe preguntarse si la provincia de Alicante es un buen lugar para que les acompañen.

Playas que permiten mascotas

De hecho, sólo hay diez playas que oficialmente permiten la presencia de mascotas a lo largo de 244 kilómetros de costa. Se trata de la Cala del Xarco en Villajoyosa, las playas Punta de Riu y del Barranc en El Campello, la playa de Agua Amarga en Alicante, la Caleta dels Gossets en Santa Pola, la playa de l'Olla en Altea, la cala del Rocío en Torrevieja, la cala Mosca II en Orihuela, la cala Les Urques en Calpe y la escollera norte de la playa de Dénia. Además, podrían habilitarse playas caninas en otros municipios de la provincia como Elche, Benissa y Calpe pero todavía está confirmado.

"La mayoría van a aceptar"

Por otro lado, Federico Fuster, presidente de Hosbec, ha dado hoy algunas claves en Mediodía COPE Alicante de lo que prepara la patronal hotelera para adaptarse a la nueva ley. También ha recordado que no sólo hablamos de las mascotas más comunes. "Todos pensamos enseguida en el perro y en el gato, pero los clientes también nos preguntan por otras mascotas como hurones o hasta cerdos vietnamitas", ha comentado. "Tenemos que decidir si aceptamos la presencia de mascotas o no. No estamos obligados pero sí tendremos que poner carteles sobre si está permitido en nuestro hotel o no", ha explicado Fuster, que también ha añadido que en las próximas semanas se sabrá a ciencia cierta cuántos hoteles van a permitirlo. "Tenemos la percepción de que la mayoría van a aceptar", ha añadido.

Mientras tanto, COPE Alicante ha sacado hoy sus micrófonos a la calle para preguntar a los ciudadanos si les parece bien la medida y hay división de opiniones.





