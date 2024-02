Los pescadores alicantinos, al límite: "Es casi imposible subsistir con solo 125 días"

Los pescadores alicantinos han visto como en apenas cinco años han pasado de poder salir 240 días al año a faenar a que solo puedan hacerlo 125. Es la última propuesta del Gobierno y la Unión Europea que puede terminar de asfixiar a un sector, el de la pesca de arrastre, que lleva meses sufriendo para poder subsistir.

Se les acusa de incidir en el cambio climático y también de cargarse el fondo marino. Ha llegado un punto en el que su trabajo casi no compensa y los costes de las embarcaciones, tanto tiempo amarradas en el puerto, obligan a buscar otro camino.

"El objetivo no lo sabemos. El arrastre dicen que hace mucho daño al mar. Sacamos toneladas de basura y plásticos. Esa parte buena no la ven", sostiene Juan Vicente Mulet, secreterio de la Federación Provincial de las Cofradias de Pescadores de Alicante.

Hasta 120 embarcaciones afectadas

Un total de 120 embarcaciones están en riesgo de desaparición si se impone esta nueva reducción por parte de la Unión Europea.

La competencia desleal de terceros países también merma la moral de los pescadores alicantinos. "Aquí lo tenemos todo controlado, dónde se ha pescado, cuándo se ha pescado, a quién se le ha vendido. Mientras que los productos que vienen de países que no son europeos no llevan etiqueta y no sabés de dónde viene, podría ser hasta pesca furtiva", avisa Mulet.

