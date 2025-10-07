Jaume Tovar, el pistolero del gol del Atlético Baleares que es pichichi de Segunda RFEF en toda España

Lleva los mismos goles en cinco jornadas de liga que en toda la temporada pasada. Este dato lo explica todo sobre el impacto que Jaume Tovar Seguí (Sóller, 6/11/98) está teniendo en el Atlético Baleares en este arranque de campeonato en el que los balearicos son colíderes junto al Barça At. y Reus.

El pistolero del gol dispara en todos los partidos del Atlético Baleares, tal y como celebra sus tantos e fino delantero, que está en el mejor momento de su carrera. A los 26 años está demostrando todo lo que se sabía que llevaba dentro pero por alguna razón no acababa de mostrar. No se trata tan solo de su efectividad goleadora, de su idilio con el gol de todas las maneras posibles, sino de su capacidad futbolística, de todo lo que genera, de cómo juega a fútbol.

En la grada del Estadio Balear se oye run run ya cuando ataca un espacio, cuando le intentan sujetar mientras conduce la pelota, en el murmullo de la grada se escuchan cosas como "es el único" o "no se la quitarán", sobre todo por cómo estaban yendo las cosas contra la SD Ibiza, y alguno hasta se teme que dure poco tal y como está jugando.

El pesimismo del aficionado forma parte de la idiosincrasia mallorquina en el fútbol, es un miedo preventivo para no sufrir, ponerse en lo peor. Eso significa que Tovar está que se sale, tal cual. El solleric anotaba el gol del triunfo ante la SD Ibiza en un partido atascado y en el que en buena parte del partido había sido mejor el equipo ibicenco. No llegaban, no generaban, pero Tovar generó la ocasión que supuso el penalti y que él mismo transformaba.

Con este gol el delantero balearico suma seis ya en cinco jornadas, ha marcado en todos los partidos, hizo un doblete ante el Mestalla.

¿Qué ha cambiado?

La pasada temporada anotaba en todo el curso seis goles, en una temporada lastrado por las lesiones y en la que sólo disputaba 19 partidos. Una lesión que se complicaba y que le tenía meses apartado del equipo.

En cambio en este arranque muestra un gran estado físico, pese a su altura está rapidísimo, se va del rival, es capaz de "cuerpear", no es fácil de desestabilizar, no es fácil arrebatarle el balón, tiene una calidad técnica que siempre ha tenido pero su juego es más rotundo.

Siempre se decía desde las categorías inferiores del Mallorca que era demasiado generoso pese a ser delantero, que le faltaba gol, que debía ser más egoísta mirando a puerta. El domingo se le vio ese tic empático, en una ocasión inmejorable de tiro buscó el pase al compañero que llegaba cuando todos esperaban que tirara a puerta.

En el partido anterior en Barbastro, Tovar marcó un gol de clase yéndose de sus rivales y finalizando con calidad llegando al área.

Pichichi de Segunda RFEF.-

Jaume Tovar es el máximo artillero de la Segunda RFEF con esos seis goles en los cinco grupos. Es ya su mejor arranque y puede ser su mejor temporada. En el Mérida en Segunda B cuando fue cedido por el Mallorca, anotaba dos. En el Mallorca B anotaba seis goles. En la Peña Deportiva Sta Eulalia firmaba su mejor año con 12 goles en Segunda RFEF. La pasada temporada en el Atlético Baleares marcaba seis goles en toda la temporada, los que lleva ahora mismo.

De casta le viene al galgo porque la casta de Tovar es futbolística. Su padre fue uno de los jugadores emblemáticos del mejor Sóller en tercera división, Tito Tovar, y su hermano Marc ha jugado también en el equipo del valle de los naranjos.