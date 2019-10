Jona reaparece para sacar al Hércules del descenso: "Ojalá sea el primero de muchos"

Jona Mejía, que había marcado su último gol en un partido oficial el 19 de noviembre de 2017, ha reaparecido para dar la victoria al Hércules en Cornellà. El delantero ha cazado un balón al segundo palo tras un buen centro de Jesús Alfaro en la primera parte. Los alicantinos confirman su reacción y salen de la zona de descenso con la tercera victoria en los últimos cuatro partidos.

Después del encuentro, el hispano-hondureño no ha ocultado su emoción en declaraciones a Tiempo de Juego Alicante: "Me he acordado de mi hijo, de mi mujer, de mi familia y de mi madre. Han sido tiempos jodidos, a un delantero lo que le dan la vida son los goles. Ojalá sea el primero de muchos", ha manifesado el jugador del Hércules, que también ha admitido que Alicante es su "segunda casa".

