El incendio de Crevillente acaba en tragedia: muere una de las jóvenes que fue rescatada

Una de las seis personas rescatadas el lunes en el incendio de una vivienda en Crevillent (Alicante) ha fallecido. La víctima, una mujer de 25 años, fue trasladada con parada cardiorrespiratoria al Hospital del Vinalopó, en Elche, donde finalmente murió, según han informado este martes fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu).

El equipo médico de urgencias movilizado por el Cicu logró recuperarla de la parada cardiorrespiratoria en dos ocasiones en el lugar de los hechos. Tras practicarle la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de estabilización, fue evacuada al centro hospitalario, donde no se pudo hacer nada por su vida.

Un segundo herido y seis rescatados

En el suceso también resultó herido un hombre de 33 años, quien fue atendido por inhalación de humo. Fue trasladado al Hospital de Elche, donde permanece con pronóstico reservado. Ambos, junto a un perro que también fue afectado por el humo pero logró recuperarse, se encontraban en el interior del inmueble.

De los seis vecinos rescatados, cuatro de ellos tuvieron que ser evacuados por la fachada del edificio. Los otros dos, la mujer fallecida y el herido de 33 años, fueron rescatados por el interior de la vivienda.

Un gran despliegue de bomberos

El incendio se declaró poco antes de las 20:00 horas de este lunes en un piso de la segunda planta de un edificio de tres alturas en la calle Al-Shafra. El fuego originó, según el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, "una gran cantidad de humo y llamas", lo que obligó a evacuar a todos los inquilinos del edificio.

En las labores de extinción participaron dos unidades de mando jefatura, una bomba rural pesada, una bomba nodriza pesada, una bomba urbana ligera, una autoescalera y un furgón de transporte personal. El operativo movilizó a un sargento, tres cabos y diez bomberos de los parques de Crevillente, Elche, Almoradí y Elda. El fuego se dio por extinguido a la 1:21 horas de la madrugada.