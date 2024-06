Hogueras 2024: así fue el pregón de Sergio Gómez

Las Hogueras llenaron ayer la Plaza del Ayuntamiento para escuchar el pregón del artista Sergio Gómez. Miles de alicantinos dieron la bienvenida a las grandes fiestas de la ciudad en una tarde-noche inolvidable que comenzó en el ADDA a las 18 horas con una mascletà de los Hermanos Sirvent y una histórica actuación de casi 1.200 músicos.

Sergio Gómez llamó a encender la "chispa de la felicidad" de las Hogueras en un Pregón que hizo soñar a los miles de personas que escucharon su intervención desde el balcón principal del Ayuntamiento de Alicante. Mascletà, recuerdo musical como reconocimiento a José Ángel Guirao, homenaje a foguerers y barraquers fallecidos y Desfile del Pregón, han prologado la intervención de Gómez. Una verbena en la zona Ocean Race del puerto y el disparo de un castillo de fuegos artificiales pusieron el colofón a la tarde-noche del sábado.

Sergio Gómez comenzó su intervención argumentando que "Alicante es una ciudad para soñar". Basó esa afirmación en 45 señas de identidad. Entre ellas, gastronomía, castillos, palmeras, monte Benacantil, la concha de la Explanada, el almorsaret, la Patrona... "... y el Hércules, campeón". Expresó su "más sincero agradecimiento" a foguerers y barraquers "por avivar la llama que enciende el corazón de la ciudad, les Fogueres de Sant Joan". No faltó su alusión al Gremio de Artistas de Hogueras "por la valentía y fuerza que supieron demostrar durante la pandemia". En este punto recordó una de las estrofas del himno del Gremio, "una idea original empieza a deslumbrarse, la Nit de la Cremà".





Se dejó llevar por su faceta de artista para explicar cómo es la hoguera de su vida al referirse a sus hijos -Sergio y Sofía- y a su esposa Sofía, "la que me nace del alma, con los mismos sentimientos de uno más de vosotros. Pintada con colores mediterráneos, con los consejos del maestro Pascual Domínguez, modelada con la figura de una belleza, mi mujer Sofía, y con cartelas escritas por Guirao".

Finalizó su intervención evocando "a quienes ya no están con nosotros, para que allí donde se encuentren sepan que seguimos cumpliendo lo que ellos comenzaron". En ese momento, tal y como había solicitado el pregonero, los asistentes al Pregón han encendido bengalas en su recuerdo.

Mil músicos

La tarde de este sábado comenzó con olor a pólvora después de que la pirotecnia Hermanos Sirvent haya disparado 100 kilos, en las inmediaciones del Auditorio de la Diputación Provincial (ADDA) en una mascletà preparada con las cenizas de las hogueras que ardieron el pasado año. Sergio Gómez fue quien anunció el disparo. En ese mismo lugar, y poco después, se le tributó un homenaje a la figura de José Ángel Guirao, en el 25 aniversario de su fallecimiento.

Las Belleas del Foc -Alba Muñoz y Martina Lloret- anunció el comienzo de la interpretación del pasodoble a los más de mil músicos, dirigidos por Miguel Ángel Mas, amigo personal de Guirao, quien explicó que "esta es una sensación agridulce. Me apena porque José Ángel no lo pudo escuchar y me emociona porque es como si volviera a estar entre nosotros asistiendo a este reconocimiento". Mas es, junto con Juli Micó, el autor de la música del pasodoble, al que le puso letra el artista de hogueras Pedro Soriano.

David Olivares, presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan, explicó que "es uno más de los muchos reconocimientos que se merece la figura de Guirao, por su ingente tarea en pro de las Hogueras. Al mismo tiempo hay que recordar en un día como hoy a Conrado Albaladejo Tello y a Tomás Valcárcel, quienes también fallecieron hace 25 años".





