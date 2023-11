El Hércules recupera el liderato a costa del colista y el Intercity acecha el 'play-off' en el 90

El Hércules regresa a liderar la claisificación del grupo 3 de Segunda Federación. No fue el mejor partido de los de Torrecilla, pero, aún así, el ritmo de campeón continúa en un Rico Pérez que no conoce ni la derrota ni el gol en contra del rival. El técnico extremeño sacó un once visiblemente ofensivo con la entrada de Alvarito por De la Nava como único cambio respecto al equipo que batió al Valencia Mestalla en Paterna. La Nucía, que llegó al partido como último clasificado en la tabla, puso en duda en varios tramos del partido el ataque de un Hércules que no conseguía dar con la tecla.

Finalmente, una buena combinación entre Ketu y Marcos Mendes acabó con el primer y único gol de un encuentro que reunió a 7.500 personas en el estadio alicantino, registrando la mejor cifra en lo que va de temporada en Liga. El encuentro también dejó una posible lesión de Nico Espinosa que se retiró del campo por su propio pie al notar una serie de molestias en su pierna derecha. El Hércules viajará a Terrassa el próximo fin de semana para defender un liderato que recupera tras la derrota del Lleida Esportiu en Formentera.

Por otro lado, el CF Intercity empieza a carburar. Y es que, encandena cinco semanas sin conocer la derrota en la competició liguera. Los de Sandroni consiguieron batir al Atlético Sanluqueño en un Antonio Solana que fue de nuevo protagonista por el terrible estado del terreno de juego. Soldevila dio los tres puntos a los hombres de negro en un buen centro de Cristo Romero en la última jugada del partido y el partido finalizó con 1-0 en el marcador. El Intercity se coloca sexto con 18 puntos, empatado con el Antequera, equipo que marca la zona de promoción de ascenso a Segunda División. El próximo fin de semana viajan a Algeciras para medirse al equipo rojiblanco entrenado por el ex-herculano Lolo Escobar.