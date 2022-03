Comienza el centenario del Hércules con la presentación de camisetas, canciones y mascotas

Las instituciones, representado por el Ayuntamiento de Alicante, la Diputación y la Generalitat Valenciana, exjugadores, exdirigentes de la entidad y de otros clubes y aficionados arroparon este jueves en Alicante a la Comisión del Centenario del Hércules en la presentación de los actos que se llevarán a cabo durante 2022 para conmemorar sus cien años de historia.

Cerca de 500 personas estuvieron presentes en el evento, en el que se presentó la camiseta que lucirá el equipo con motivo del centenario, las mascotas oficiales, Hercu y Lana, así como varios partidos conmemorativos, entre ellos entre el Hércules y un rival de Primera, aún por concretar, así como otro entre veteranos del equipo alicantino y de la selección española y un triangular con el conjunto olímpico.









El presidente de la Comisión del Centenario, Manuel Palomar, ex rector de la Universidad de Alicante, abrió el acto, presentado por la periodista Anabel Rosas, hija de un portero del equipo, agradeciendo a las “instituciones y patrocinadores” su apoyo, complicidad y predisposición a colaborar en una “efeméride” tan importante para el club y la ciudad. El presidente del Hércules, Carlos Parodi, calificó de “privilegio” presidir el club el que se formó como “jugador y persona” destacó la capacidad que ha tenido la entidad para conectar a las diferentes generaciones. “No se entiende el Hércules sin Alicante, ni a Alicante sin el Hércules”, dijo Parodi, quien agradeció a todos los ex presidentes, jugadores y aficionados su apoyo y entrega por el equipo durante un siglo de vida. “Si me caí, es porque estaba caminando. Y caminar vale la pena, aunque te caigas”, sentenció Parodi, citando al escritor uruguayo Eduardo Galeano, en clara alusión al presente actual del equipo, en la cuarta categoría del fútbol español tras más 65 temporadas entre Primera y Segunda.

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, recordó sus raíces herculanas y le animó a ser una referencia en la provincia, además de agradecerle que haya dado un paso por incluir el fútbol femenino en su estructura. Además, anunció que propondrá para el cargo honorífico de alicantino de adopción, a Eduardo Rodríguez, nacido en Sanlúcar de Barrameda, y máximo goleador de la historia de la entidad alicantina. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, dijo que el Hércules representa un “sentimiento” que se forjó en la calle y confió en que el año del centenario puede traerle al equipo un éxito deportivo. El máximo accionista de le entidad, Enrique Ortiz, el conseller de Educación Cultura y Deporte, Vicent Marzà, quien destacó la implicación del Hércules en la ciudad y la provincia, el director general de Deporte, Josep Miquel Moya, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, también estuvieron presentes en el evento.

El acto contó con la presencia de representantes de varios clubes de la Comunitat Valenciana, rivales deportivos de la entidad herculana, como el Elche, representado por su presidente, Joaquín Buitrago, el Valencia, que ha asistido al acto con sus embajadores Miguel Tendillo y Ricardo Arias. Acudieron ex jugadores del Hércules de todas las etapas, además de los componentes de la primera plantilla, el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar. Además de personalidades deportivas, la gala también contó con representantes de la vida social, dirigentes de las principales fiestas de la ciudad, cultural y empresarial de la ciudad de Alicante y de la provincia.

Uno de los momentos más especiales llegó cuando se descubrió la camiseta oficial del centenario, que tendrá los colores rojiblancos, los de la etapa fundacional, en lugar de los blanquiazules tradicionales. Entre otros actos, Palomar desveló que el club regalará tres insignias con los escudos fundacional, actual y del centenario, a empleados y rivales, así como diez conferencias para dar a conocer la historia del club, además de exposiciones, tres documentales y cupones y número de la lotería conmemorativos para octubre. Durante la gala se dieron a conocer algunas de las canciones que pondrán banda sonora al centenario, como la interpretada por el grupo Bicho Raro, o la de Dani Miralles ‘Cien años del sueño del Chepa’, o el himno del Hércules interpretado por primera vez por una mujer, Inés Domínguez.