Gastrogumi: Govana Alicante

"Aquí os dejo como cada fin de semana; los lugares, platos, productos, vinos y experiencias, que me tocaron la fibra por alguna razón, no digo que sean los mejores y no te lo pienso discutir. Ojalá podáis disfrutarlos tanto, como lo hice yo. Bienvenidos a Govana"

EL LUGAR... o mejor diría uno de los TEMPLOS del arroz en Alicante y qué carajas... ¡¡Del mundo!!. No es por exagerar, pero creo que llevo probando las habilidades arroceras de José López (Pepe Govana) desde que tengo uso de razón, ya que mi padre (Pepe Gumiel ex maître del mítico restaurante El Delfín) nos llevaba en su día de libranza al restaurante o directamente, se traía el arrocito a casa. Hace más de 30 años ya se practicaba el take away, esa moda cada vez es más demandada actualmente con la puñetera pandemia. Todavía puedo oler y salivar esos arroces a banda de Pepe Govana… inconmensurables. A lo que vamos. Govana abrió sus puertas en los años 80, más bien a finales (si no me falla la memoria) en el 87, muy cerquita del Palacio de la Diputación de Alicante y en concreto en la calle General Lacy. Pasados unos años ya se trasladó a su emplazamiento actual, frente al Museo Arqueológico Provincial MARQ en la Plaza del doctor Gómez Ulla. Mantiene ese estilo clásico de restaurante de toda la vida, donde lo importante no es el diseño ni las pijaditas decorativas excesivas porque, a Govana Alicante, se va a disfrutar del recital en directo de la comida y la maestría de un grande, punto.

LA EXPERIENCIA en Govana Alicante es siempre gratificante. El maestro José López López acompañado por su hijo José Antonio (fiel heredero de todas las habilidades culinarias de su padre), convierten toda la materia prima que tocan en platos de esa sencillez a veces tan complicada, sabor y elaboración artesanal que se nota en cada bocado. Desde unos muy buenos calamares a la andaluza a unas croquetas caseras de las de verdad. El tema de los arroces ya merece mención aparte. Bajo el control numérico de Mari Carmen García Aldeguer, ¡La jefa! (La Mary para los amigos) y las dotes en sala de otro de sus hijos, Rubén, como sumiller y maestro de ceremonias, se conforma este equipo familiar, que solo pretende hacerte disfrutar de esa gastronomía mediterránea, en estado puro y sin trampa.

LA CARTA de Govana Alicante existe para disfrutarla. Entrantes fantásticos, carnes, pescados, guisos y por supuesto, como ya habrán deducido, sus mágicos arroces. En este apartado me la juego por cualquiera de sus presentaciones, en la variedad está el gusto. Un sencillo arroz a banda, para mí, ya es pura pasión. Ahora bien, si son amantes del “rock & roll” culinario, prueben el de atún amb ceba o el arroz en pata o fíjense que les digo, déjense aconsejar por el maestro y verán como no les defrauda. Pepe Govana, atesora un montón de premios y reconocimientos con más de medio siglo al frente de los fogones que se dice pronto. Siempre le he visto con esa aptitud de respeto y cariño, tanto al producto como a la profesión, que ahora enseña con agrado, a los nuevos valores de la cocina alicantina, en escuelas gastronómicas y ponencias varias. Govana, bien merece una visita, dos o las que hagan falta si se es apasionado a nuestro plato estrella alicantino.

Govana Alicante. Plaza del Dr. Gómez Ulla, 4. (frente al MARQ) 965 21 82 50 – www.govana.net

EL VINO que hoy destaco es singular por su continente y por contenido. Nos vamos a Yecla (Murciae) y nos encontramos con un vino Demuerte (que así se llama) este jovenzuelo classic, es un coupage monastell-syrah embarazado en barrica de roble francés (9 meses) por si “no lo habían pillao”. Nos llega a la mesa con uno de los diseños más rompedores del mercado, su etiqueta una colorista catrina mexicana, hace que todo el mundo se vuelva a curiosear e incluso a realizar esa pregunta tan nuestra: ¿Eso que eh lo que eh? Pues es, un vino muy bien parido por Pablo Cortés y Karel Eissner, una pareja de jóvenes emprendedores que han demostrado saber lo que hacen con sus productos. Demuerte classic, es un vino que sorprende en su originalidad tanto en presentación como en boca. Yo me lo bebo muy a gusto. 18.50 € puesto en mesa. Su hermano mayor Demuerte gold también me hizo sonreír, debo seguir conociendo los productos de esta bodega Winery On, ya les contaré. www.wineryon.com

EL COMENTARIO de la semana. Siguen las protestas del sector de la hostelería y el ocio , el pasado miércoles 11 centenares de coches y motos realizaron un recorrido protesta por el centro de la ciudad de Alicante, reivindicando las ayudas necesarias para que el colectivo de empresarios y trabajadores no termine desangrándose por esta compleja situación, Al día siguiente FEHPA, ARA y ALROA, las principales asociaciones que agrupan este colectivo, se concentraron en la Subdelegación del Gobierno con el propósito de reivindicar un plan de apoyo con medidas reales que permitan la supervivencia de los empleos y las empresas de hostelería de nuestro país. Ojalá todas esas peticiones se hagan realidad, se lo merecen. Aviso a navegantes…

Desde esta humilde página intentaré seguir apoyando todo lo que pueda al sector, como has ahora, créanme que ninguna situación es boyante y este que les escribe no está exento de las dificultades. Tampoco me puedo permitir personalmente costear todas las semanas (es imposible) una visita a un restaurante, un bar o una vinoteca, la prioridad familiar, ahora y siempre, es lo primero y así espero que lo entiendan. Si no les visito en persona (y lo siento mucho), creedme que tengo suficientes anotaciones y material acumulado, para seguir con estas recomendaciones y sugerencias, hasta que, esperemos, la situación mejore y pueda volver a disfrutar de la gastronomía alicantina con mas frecuencia.