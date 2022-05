"Si yo si fuera presidente de la Generalitat, sentaría a los directivos del Hércules para buscar soluciones"

Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante y candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana, ha pasado este lunes por Deportes COPE para hablar de la crisis del Hércules. El dirigente popular ha dejado entrever que tratará de interferir en la entidad en el caso de llegue a liderar el Consell después de las elecciones autonómicas del año que viene. Entiende que es la única administración que tiene competencias al respecto. "Si yo si fuera presidente de la Generalitat, sentaría a los directivos del Hércules y empezaría a plantearme soluciones", ha comentado.

"Ximo Puig me da que muy herculano no es. Desconozco si la Generalitat ha tomado cartas en este asunto, yo sí lo haría", ha comentado Mazón, que ha insistido en que el gobierno autonómico podría tomar cartas en el asunto: "La Generalitat Valenciana y el IVF tienen competencias legales sobre el Hércules y no han estado en esta fase de ascenso", ha comentado.

En palabras de Mazón, "hace tiempo ya que uno tiene claro que al Hércules hay que darle la vuelta como a un calcetín", aunque también ha explicado que como presidente de la Diputación provincial no tiene competencias "para entrar como un caballo en una cacharrería en el Hércules, pero sí para provocar reflexiones".

El también sobrino-nieto del expresidente del Hércules Alfonso Guixot también ha dejado claro que sufre los males del club alicantino en primera persona: "Yo sufro lo que sufren los herculanos. Son varios fines de semana viendo llorar a mi hijo en el coche de vuelta a casa. Qué me vais a contar que yo no sepa”.

