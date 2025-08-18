Extorsión en la hostelería de Benidorm: así obligaba a pagar a sus trabajadores para darles “buenos turnos”

Escándalo en Benidorm: detenido el metre de un hotel por cobrar 100 euros al mes a sus empleados para dejarles trabajar

Un grave caso de extorsión laboral destapado por la Policía Nacional. Los agentes han detenido a un hombre de 43 años, jefe de comedor de un conocido hotel de la ciudad, acusado de exigir 100 euros mensuales a sus compañeros de trabajo a cambio de conservar el empleo y realizar tareas más llevaderas.

Según la investigación, el detenido aprovechaba su posición como metre y responsable de comedor para influir en las contrataciones e imponer condiciones abusivas. Llegó incluso a realizar entrevistas de trabajo a futuros empleados y a solicitar dinero bajo la promesa de garantizarles el puesto y mejores turnos.

Los trabajadores que se negaban a pagar sufrían acoso laboral sistemático: se les imponían tareas imposibles de asumir por una sola persona, horarios abusivos y turnos sin libranzas. La presión era tal que varios empleados acabaron renunciando al trabajo por no poder soportar la situación.

Algunos exempleados han relatado cómo, tras dejar de pagar, el jefe intensificaba las humillaciones y cargas de trabajo hasta forzar la dimisión. Otros, por miedo a represalias, han preferido no declarar.

Finalmente, el presunto extorsionador fue detenido y puesto a disposición judicial por delitos de extorsión y acoso laboral.