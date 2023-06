La exposición “The Caves of Steel” de Manuel Álvarez Diestro ya se puede disfrutar en el Museo de Aguas

El Museo de Aguas de Alicante ha acogido esta mañana la presentación de la exposición “The Caves of Steel” del artista cántabro Manuel Álvarez Diestro, en el marco del IV Ciclo de Arte y Medioambiente organizado por Aguas de Alicante dentro de su oferta cultural abierta a la ciudadanía. La muestra incorpora imágenes realizadas ad hoc por Álvarez Diestro para esta ocasión, en localizaciones de Alicante, Benidorm y Torrevieja, fotografías que se sumarán a otras series llevadas a cabo en ciudades asiáticas.

Permanecerá abierta desde hoy, 8 de junio, y hasta el 15 de septiembre en los Pozos de Garrigós anexos al Museo. “Mi propuesta para el Museo de Aguas de Alicante tiene como objetivo principal reflejar la expansión del ser humano en el paisaje a través de la construcción de ciudades. Para esta exposición, he focalizado la construcción de ciudades en la zona Mediterránea, escogiendo entre ellas las de Alicante, Torrevieja y Benidorm”, ha declarado esta mañana el artista, en relación a la simbología que encarna su obra.

Según ha añadido Álvarez Diestro, “a raíz de varios viajes personales a estos tres enclaves mediterráneos, considero que la tipología de construcción en vertical y de alta densidad conecta muy bien con el discurso de las ciudades asiáticas. La relación de las torres de Hong-Kong tiene una similitud obvia con Benidorm o la Albufereta en Alicante. En Torrevieja, modelo de expansión más horizontal, he aprovechado para yuxtaponer las edificaciones con la naturaleza, al igual que en otras piezas expuestas en la exposición en relación a las metrópolis asiáticas.

De igual modo, el guiño de enlazar los enclaves alicantinos con el resto de las ciudades es elevar la percepción que tiene el ciudadano sobre su propia ciudad. Igualmente, poner en valor la belleza que irradia de la arquitectura en su relación con el entorno, creando narrativas poéticas que se alejan de nuestra visión en el día a día”.

Durante la presentación, Martin Sanz, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aguas de Alicante, ha declarado que “dentro de la línea de trabajo del Museo desde sus orígenes, gracias a las alianzas y a la colaboración llega esta novedosa propuesta, con la que queremos ofrecer al visitante una doble visión de cuestiones de actualidad medioambiental y su respuesta artística como forma de concienciación colectiva. Es una muestra de gran proyección, acorde al bagaje, talento y experiencia de Manuel Álvarez, además del marco perfecto para la conmemoración esta semana de una efeméride como el Día Mundial del Medioambiente el 5 de junio”.

Debate “Ciudades y Sostenibilidad”, junto al Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante

A lo largo de los próximos tres meses, el IV Ciclo de Arte y Medioambiente ofrecerá, además y en colaboración con el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA), varias mesas redondas con la participación de reputados arquitectos, que debatirán junto a Álvarez Diestro en torno al papel de la Arquitectura en la sostenibilidad presente y futura de nuestras ciudades.

El primero de estos debates tendrá lugar hoy jueves, a partir de las 19:00 horas en el Museo de Aguas de Alicante, con la presentación de Emilio Vicedo, presidente del CTAA, y la participación de Álvarez Diestro, acompañado por el profesor Jorge Olcina, director de la Cátedra Aguas de Alicante de la Universidad de Alicante, y de Aurora Domínguez, arquitecta y responsable de Comunicación del CTAA, como moderadora del debate.

El Colegio de Arquitectos acogerá la segunda mesa redonda, el próximo martes 13 de junio a las 18:00 horas, con la participación de Álvarez Diestro, junto a Francisco Juan Martinez (profesor Dpto. de Urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura Universitat Politècnica de València); Antonio Macia (Dr. Arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia y profesor titular EU en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante); y Alfredo Payá (Dr. Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid). Después del debate, los asistentes acudirán al Museo de Aguas de Alicante a visitar la muestra junto al artista.

Una obra fotográfica para la concienciación medioambiental

“The Caves of Steel” es el nombre que su autor toma “prestado” de la obra de Isaac Asimov para una innovadora propuesta fotográfica cuyo objetivo es plasmar el dominio del ser humano sobre el paisaje, a través de la urbanización. En palabras de Asimov: "There was no doubt about it: the City was the culmination of man’s mastery over the environment. Not space travel, not the fifty colonized worlds that were now so haughtily independent, but the City”. “No cabía duda: la Ciudad era la culminación del dominio del hombre sobre el medio ambiente. No los viajes espaciales, no los cincuenta mundos colonizados que ahora eran tan arrogantemente independientes, sino la Ciudad”.

El fotógrafo recapitula en esta exposición esta imponente huella humana sobre el terreno, a través de fotografías tomadas en Tehran, Hong-Kong, Seúl, Incheon, Dubai, así como en las ciudades en el Levante Español. En las obras se documentan las diferentes etapas en la construcción de ciudades y cómo se yuxtaponen las nuevas estructuras frente a la naturaleza, en una batalla surrealista desde que se levantan de la tierra, hasta que la naturaleza desaparece y es reemplazada por la alta densidad de las construcciones.

La exposición “The Caves of Steel” fue impulsada inicialmente en 2022 con el apoyo del Colegio de Arquitectos de Cantabria (COACAN), la comisaria Maria Arancha Vidal, el Gobierno de Cantabria, y “Santander Creativa”. Además, el artista incubó este proyecto con el soporte de la Escuela Universitaria TAI en Madrid.

Sobre Manuel Álvarez Diestro

Como artista visual, Manuel Álvarez Diestro es uno de los fotógrafos más influyentes en lo que se refiere a la construcción de ciudades. Con publicaciones regulares en revistas de arquitectura de referencia en España y extranjero (Arquitectura Viva, MARK, Architectural Digest, Archdaily, Designboom, WIRE, CNN arábiga entre muchas otras), ha dirigido también dos largometrajes rodados en Asia.

En paralelo, ha desarrollado su carrera profesional como director general para la Promoción Turística de Reino Unido en China, Japón, Corea del Sur y Hong-Kong y, a lo largo de más de dos décadas, se dedicó al desarrollo de rutas aéreas para las compañías British Airways e Iberia Airlines. Actualmente lidera el departamento de Arte y Creación en la Escuela Universitaria TAI. Es ciudadano honorífico de la ciudad de Jeonju en Corea del Sur.

El bagaje de Álvarez Diestro en la industria del Turismo, así como tres décadas fotografiando y filmando ciudades de todo el mundo, supondrá una perspectiva diferente en las mesas de debate del IV Ciclo de Arte y Medioambiente.

Consolidación del Ciclo de Arte y Medioambiente

El Ciclo de Arte y Medioambiente se consolida con su cuarta edición consecutiva como la propuesta cultural de mayor relevancia y repercusión, dentro de la programación cultural anual organizada por el Museo de Aguas de Alicante.

Después de ediciones previas en las que se optó por formas de expresión artística como la escultura o el arte sonoro, la organización del museo se ha decantado este año por la fotografía de Álvarez Diestro y su vinculación al concepto de sostenibilidad, con obras cuya experimentación en el interior de los Pozos de Garrigós se verá intensificada, en un paralelismo con el título de la exposición.

Para Álvarez Diestro, “visitar los Pozos de Garrigos hace unos meses me hizo entender que no podía haber mejor ubicación para poder retratar la relación del hombre con la naturaleza, con las obras expuestas sobre la piedra autóctona en la que este espacio museístico se asienta”. La antigüedad y especial morfología de este sistema de aljibes del XIX, excavado bajo la montaña y compuesto por tres bóvedas, acogerá las tres propuestas fotográficas, una para cada pozo, en busca de una experiencia estética en el visitante afín a la sensibilidad medioambiental del propio Museo.

Inaugurado en 2009 con el objetivo de descubrir al ciudadano y al visitante la influencia del agua en la historia de la ciudad, el Museo de Aguas se ha convertido desde hace un tiempo en un espacio cultural de referencia para acoger otros proyectos abiertos a la ciudadanía de Alicante e impulsados por Aguas de Alicante, en colaboración con diferentes organizaciones e instituciones.