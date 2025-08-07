Encuentran el cuerpo sin vida de un bañista en una cala de Torrevieja
Se trata de un hombre todavía sin identificar que portaba bañador y unas gafas de buceo
Redacción COPE AlicanteAgencia EFE
Alicante - Publicado el
1 min lectura
Otra tragedia en aguas alicantinas. La Guardia Civil ha informado del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre cerca de una cala de Torrevieja. Según el instituto armado, se trata de un bañista que portaba bañador y gafas para nadar o de buceo.
Según informan las mismas fuentes, el teléfono de emergencias 112 recibió el aviso del hallazgo del cadáver este miércoles sobre las 18.40 horas.
Los hechos ocurrieron a unos 80 metros de Cala Redonda del municipio alicantino y la Guardia Civil explica que no observó indicios de violencia en el cuerpo, que corresponde a un hombre, de momento sin identificar.
La Policía Judicial de la Guardia Civil está investigando los hechos para poder confirmar la identidad del fallecido.
