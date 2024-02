Empresas contra la despoblación de la provincia

La despoblación es una realidad que llega también a la provincia de Alicante, sobre todo a aquellos municipios donde no hay costa. El reparto territorial es desigual. El sol y playa es un atractivo que lleva a que en muchas localidades la población se haya duplicado y triplicado y mientras que a unos cuantos kilómetros hay otras que luchan por no terminar desapareciendo por la falta de habitantes. En la provincia hay 28 municipios en riesgo de despoblación. La mayoría de ellos no superan los 500 habitantes, siendo los más pequeños Tollos, con 30 vecinos, y Famorca con 48. Esta despoblación se da en las comarcas de la Marina Alta, la Marina Baixa y El Comtat, principalmente. Allí los pueblos se enfrentan a una población cada vez más mayor y sin apenas relevo generacional.

Las administraciones buscan soluciones para terminar con la llamada España despoblada. En ello está la Generalitat Valenciana con propuestas como la que lanza la conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo con el fin de atraer futuro a estos municipios a través de la instalación de pequeñas y medianas empresas para lo que se les subvencionará con hasta el 40 por ciento de las inversiones que realicen en estos pueblos.

“Esta línea de subvenciones está concebida como un instrumento para contribuir a restablecer el equilibrio poblacional de nuestra Comunitat pero también para fortalecer la Estrategia de Reindustrialización que el Consell tiene previsto aprobar en breve para el período 2014-2018", explica el director general de Industria, Manuel Rosalén.

Dentro de esta Estrategia se ha establecido una subvención máxima del 30 % para las inversiones que hagan las pymes industriales en cualquier punto del territorio excepto en los municipios en riesgo de despoblación, donde se ha aumentado hasta el 40 %.

El director general de Industria ha explicado que “el objetivo de las ayudas es responder a los retos que se derivan de los continuos cambios tecnológicos, cuyo impacto es global, y ante los que hay que responder para que ninguno de los territorios de la Comunitat Valenciana quede atrás”.

Hasta 200.000 euros de subvención

El presupuesto global de esta línea de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva asciende a 48.300.000 euros, con un máximo de 3.450.000 euros para cada uno de los 14 sectores industriales presentes en la Comunitat Valenciana, entre los cuales se encuentran el textil, plástico, metal-mecánico, cerámica, cuero y calzado, valorización de materiales, fabricación de envases y embalaje, química, papel y artes gráficas, mármol, piedra natural y áridos, madera y muebles, juguete, biotecnología y automoción.

Las actuaciones subvencionables serán aquellas que supongan una mejora de la competitividad industrial mediante la creación de un nuevo establecimiento industrial, la ampliación o mejora de un establecimiento existente o la diversificación de la producción o cambios esenciales en los procesos productivos en funcionamiento.

El presupuesto mínimo subvencionable de los proyectos de inversión industrial será de 20.000 euros y la ayuda máxima que podrá recibir cada empresa beneficiaria no superará los 200.000 euros.

Además, las inversiones tienen que ponerse en marcha entre el 1 de enero y el 4 de noviembre de este año y la presentación de solicitudes para estas ayudas será telemática. El plazo está abierto desde la segunda semana de este mes de febrero y su justificación se deberá hacer, también telemáticamente, hasta el 4 de noviembre.