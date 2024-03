Día Mundial del Riñón: "Yo no me puedo quejar; desde el trasplante valoro la vida de otra manera"

Cerca de 8.000 personas sufren enfermedades graves de riñón en la Comunidad Valenciana. Necesitan diálisis en su día a día o un trasplante para poder seguir viviendo. Es la llamada enfermedad silenciosa, difícil de detectar y cuando los síntomas son uy evidentes, puede ser demasiado tarde.

Las enfermedades renales son la quinta causa de mortalidad en España, pero los expertos advierten de que en unos años puede convertirse en la segunda. En el Día Mundial del Riñón Mediodía COPE ha hablado con la presidenta de ALCER en Alicante, Estefanía Reus. Su vida cambió con tan solo 26 años. Sus riñones no crecieron, se quedaron pequeños. Un cambio de centro de salud le salvó la vida.

En una rutinaria analítica descubrieron la enfermedad que tenía. De repente se vio dependiendo de una máquina de hemodiálisis. Fueron dos años duros. Después, llegó el trasplante. "Yo no me puedo quejar. Desde ese momento, valoro la vida de otra forma", cuenta Estefanía.

Recomienda los análisis anuales para un diagnóstico precoz: "Hay gente que lo va dejando y ahí es donde viene el problema".

¿Qué personas son más propensas?

"Los habitos no saludables son lo peor. Tienes la tensión alta, no te cuidas y no vas al médico. O el tabaquismo suele ser otra de las causas más importantes. Gente que tiene el colesterol alto, y no se cuida", enumera Estefanía.

El trabajo de ALCER en Alicante es muy importante en cuanto a los traslados, los aspectos psicológicos o la nutrición con aquellas personas que padecen esta patología. "Esta enfermedad normalmente te golpea cuando ya eres bastante mayor, de repente se ven solos y dependiendo de una máquina", argumenta Estefanía antes de recordar que "tratamos de estar ahí dándoles apoyo emocional".

Si por desgracia se sufre una enfermedad renal grave, la Comunidad Valenciana en general y la provincia de Alicante en particular es seguramente uno de los mejores territorios para poder tratar esa patología. El Hospital General de Alicante es uno de los referentes en trasplante renal. En el último año se efectuaron 79 trasplantes de riñon en el hospital alicantino.