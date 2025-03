El detalle de Reyes Martí a Sirvent en las Fallas de Valencia

Alicante sigue conmocionada y llora la pérdida de su pirotécnico por excelencia: Pedro Luis Sirvent. El maestro fallecía a los 69 años este jueves tras la explosión de su pirotecnia en Foncalent.

Durante cuatro décadas se dedico en cuerpo y alma a la pirotecnia haciendo vibrar en múltiples ocasiones a Alicante disparando desde la Plaza de los Luceros durante las hogueras o llenando el cielo de color con sus fuegos artificiales desde la playa del Cocó. Sirvent también fue el encargado de la Cremà de muchas hogueras, incluida la oficial, a lo largo de tantos años de trayectoria profesional. Era el pirotécnico alicantino por excelencia.

Su pirotecnia, Hermanos Sirvent desde que sus hijos están al frente, tiene previsto disparar en Castellón el próximo día 29 con motivo de las fiestas de la Magdalena. Antes su recuerdo también estará en las Fallas de Valencia de la mano de su compañera Reyes Martí. La pirotécnica es la encargada de disparar la mascletà de este viernes desde la plaza del Ayuntamiento. Desde allí rendirá un sentido homenaje a Sirvent porque "aunque nos picábamos bastante a la hora de competir, hemos compartido mucho buenos momentos, muchas charlas por teléfono. Cuando Pedro Luis tenía una inquietud, me llamaba y me preguntaba: oye Reyes ¿cómo has afrontado esto?", recuerda Martí.

Han sido muchos años rivalizando en los disparos, pero también muchos años de relación "y yo me quedo con lo bueno". Por eso, para recordar al "maestro" Reyes Martí le rinde un particular homenaje en las Fallas de Valencia. "He comprado un ramo muy colorido, como el cielo que Pedro alumbraba. Lo pondré debajo de la pólvora para que reviente y haga esa explosión que él hacía".

