Alicante - Novelda
Desmantelada la “fábrica” de pateras en España: escondían las lanchas en casas hasta entregarlas a mafias

José Ramón Zaragoza

Alicante - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La Policía Nacional ha asestado un duro golpe al tráfico de migrantes en el Mediterráneo. En una operación desarrollada entre Alicante y Almería, los agentes han desarticulado una organización criminal especializada en suministrar embarcaciones, motores y combustible a otras redes dedicadas al traslado irregular de personas desde Argelia hasta las costas españolas.

La operación se ha saldado con siete detenidos —seis en Almería y uno en Alicante—, de los cuales tres han ingresado ya en prisión provisional. Durante los registros, los agentes intervinieron tres embarcaciones semirrígidas, dos vehículos, teléfonos móviles y abundante documentación vinculada con la trama.

Según la investigación, la red no pilotaba directamente pateras, sino que actuaba como proveedora clave de material logístico. El grupo adquiría lanchas y motores de gran cilindrada en el extranjero, los trasladaba hasta Almería y los entregaba a las mafias que operan en el Mediterráneo, tras ocultarlos en inmuebles bajo su control.

Los investigadores calculan que la organización habría obtenido más de 560.000 euros de beneficio y que sus embarcaciones participaron en al menos cuatro travesías confirmadas, con la llegada de más de 80 migrantes a España.

La estructura del grupo estaba perfectamente jerarquizada: con un líder al mando, intermediarios con las redes argelinas, transportistas, pilotos para probar motores y vigilantes para custodiar el material.

A los detenidos se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contrabando, falsedad documental y hurto de uso de vehículo. La investigación judicial continúa abierta para esclarecer las conexiones internacionales de la trama.

18:00H | 2 SEP 2025 | BOLETÍN

