La derecha llega a un acuerdo para sacar adelante el presupuesto municipal de Alicante

PP y Vox han alcanzado un acuerdo para sacar adelante el presupuesto del Ayuntamiento para este 2024, tras consensuar la redacción y aprobación de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la que no se contemplan ni sanciones, ni restricciones con el fin de proteger la economía local, principalmente en las zonas afectadas. Esta era la línea roja que había marcado Vox para dar su apoyo a las cuentas de los populares que han cedido ante la necesidad de no tener que volver a prorrogar el presupuesto.



El acuerdo entre ambas formaciones también establece la inclusión de 20 de las 26 enmiendas presentadas por Vox, que votará a favor de los presupuestos municipales en la comisión de Hacienda de este jueves y en el posterior pleno extraordinario, que se convocará en los próximos días.



También se ha incorporado en el proyecto un millón de euros para desarrollar de manera efectiva la carrera profesional de los funcionarios, que era un requisito en el acuerdo alcanzado por ambos grupos el pasado mes de octubre para la implantación de la nueva estructura directiva del ayuntamiento.



“Estamos muy satisfechos por este acuerdo porque las enmiendas de Vox ayudan a mejorar nuestro proyecto de presupuestos para seguir avanzado con la mayor estabilidad posible en la transformación y la mejora de Alicante”, ha destacado el alcalde Luis Barcala, para quien "la exigencia de Vox sobre la ZBE coincide con mi compromiso ya anunciado durante la campaña electoral de que no se impondrán sanciones, si no es necesario técnicamente y así lo confirman los informes de la secretaría del Ayuntamiento y del área de Medio Ambiente”.

Audio







Por su parte, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha manifestado que "nos alegra saber que tenemos razón y que no hacía falta sancionar a los alicantinos y condenar al pequeño comercio por el fundamentalismo climático. Para nosotros, las multas y restricciones de la ZBE eran y son una línea roja, como venimos advirtiendo desde que conocimos el proyecto de ZBE del anterior equipo de gobierno”.

Alicante, al ser una ciudad de más de 50.000 habitantes, está obligada por la Unión Europea a implantar esta ZBE que no conllevará restricciones al tráfico ya que la ciudad está por debajo de los umbrales mínimos de contaminación. De esta manera, la Zona de Bajas Emisiones sólo "servirá para facilitar la movilidad en la ciudad", según ha explicado el vicealcalde, Manuel Villar.



El proyecto de presupuestos para 2024 elaborado por el ejecutivo municipal (PP) asciende a 359,26 millones de euros, la cifra más elevada y “ambiciosa” en la historia del consistorio, y supone un incremento de 27,8 % respecto al último aprobado en 2022.

El gobierno municipal ha acordado con Vox hacer un seguimiento de la ejecución de este acuerdo presupuestario, mediante la celebración de reuniones con periodicidad bimensual para evaluar el grado de cumplimiento de las medidas. Además, PP y Vox mantendrán una línea de diálogo para preparar los expedientes de modificación de crédito para la aplicación de remanentes de Tesorería.