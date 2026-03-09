El tiempo da un giro en Alicante: una pequeña dana trae chubascos e inestabilidad a la provincia

La estabilidad atmosférica no termina de asentarse en la provincia de Alicante. La próxima semana de marzo comienza con la llegada de una nueva masa de aire frío que evolucionará a una pequeña DANA, generando un aumento de la inestabilidad en toda la región.

Esta situación provocará que puedan volver a desarrollarse chubascos distribuidos de manera uniforme, aunque se espera que dejen cuantías de precipitaciones pequeñas. Los expertos señalan que no se trata de un episodio de riesgo, sino de una situación propia del tránsito del invierno a la primavera.

No se trata de una situación de riesgo, es algo propio de esta etapa del año" Jorge Olcina Director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante

Un tiempo muy variable

El panorama meteorológico estará caracterizado por la alternancia de ratos de sol abundantes con momentos de formación de nubes y precipitaciones. Estas lluvias tenderán a caer en forma de chaparrones intermitentes, principalmente entre el lunes y el jueves.

Las temperaturas se mantienen frescas

Los termómetros seguirán marcando valores frescos para la época. Las máximas no llegarán a alcanzar los 20 grados en la franja costera ni en las comarcas de interior, mientras que las mínimas apenas superarán los 10-11 grados en la costa y bajarán hasta los 5-6 grados en el interior.