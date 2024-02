COPE,SER y Onda Cero Alicante se unen para celebrar el Día de la Radio

Este martes 13 de febrero hemos celebrado el Día de la Radio en Casa Mediterráneo. Por segundo año consecutivo el salón de actos ha acogido la emisión de un programa especial dirigido por las principales voces de los magazine de COPE Alicante, Denis Rodríguez, SER, Carlos Arcaya y Onda Cero, Luz Sigüenza.

Con motivo del nacimiento de la radio en España hace un siglo, el programa ha puesto en valor la constante evolución y adaptación del medio durante todo este tiempo. Los oyentes y el público que ha asistido a ver el programa en directo, ha podido escuchar de que manera han evolucionado los servicios informativos desde el año 1966 hasta nuestros días. El ex locutor de COPE Alicante Jose María Roselló, destacaba los grandes cambios y ventajas que hay a día de hoy en la redacción porque " ahora hay una libertad de expresión absoluta algo que antes no existía. Todos los días el botones tenía que llevar los guiones de la radio a la delegación provincial del Ministerio de Información y Turismo para ver si lo censuraban o no"









Además también se ha abordado sobre la importancia de la música en la radio.Juan Francisco Corredera, locutor de Radio Alicante ha explicado que "la música es un componente esencial y tiene la capacidad única de crear emociones".

Y la publicidad, que desempeña un papel fundamental en la radio y tiene una importancia significativa en la sostenibilidad económica de las emisoras también ha evolucionado durante todos estos años. Carlos Jurado, director comercial de Onda Cero Alicante ha comentado que en la publicidad " no se trata de vender un producto sino de crear una historia que intente conectar con el oyente". También ha destacado que "la radio como medio de comunicación es credibilidad y la publicidad es y será creíble".









El programa ha finalizado contando algunas de las anécdotas publicitarias y cuñas radiofónicas que se han emitido en la ciudad de Alicante y que todavía,a pesar del paso del tiempo,permanecen en nuestra memoria,.





