La Comunidad Judía de Alicante, angustiada por la guerra en Israel: "Recuerda a la operativa nazi"

Alrededor de 350 familias de origen israelí viven en Alicante y todos están pendientes de lo que está ocurriendo en su país, angustiados ante la guerra que acaba de comenzar en la Franja de Gaza, donde la cifra de fallecidos y heridos no para de aumentar. El presidente de la Comunidad Judía de Alicante, José Benatar, ha contado este miércoles a Mediodía COPE cómo están viviendo desde la distancia las tristes noticias que llegan desde Oriente Próximo. "No es un atentado terrorista al uso, esto me recuerda a la operativa nazi", afirma Benatar sobre el ataque de Hamás contra Israel.

"Te quedas horrorizado de la brutalidad. Han entrado casa por casa sacando a la gente y matándolos. Es una brutalidad inimaginable", lamenta antes de contar el testimonio de uno de los miembros de la comunidad que preside. "Un asociado nos confirma que su primo iba con el coche, lo ametrallaron y lo mataron", cuenta. "Hay gente de la comunidad que tiene amigos o familiares que han caído", concluye Benatar.

Solidaridad con el pueblo israelí

Mientras tanto, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha expresado este miércoles en Alicante su solidaridad con el pueblo israelí por unos hechos que ha calificado de "barbarie", pero ha pedido "no confundir a Hamás con el pueblo palestino, con el que la cooperación tiene que seguir".

Mazón ha considerado que en esta cuestión hay que huir de "hacer demagogia" porque se haría "un flaco favor a los derechos humanos, a la dignidad y a la realidad de lo que está ocurriendo". "Todo esto viene de un ataque terrorista de Hamás al pueblo de Israel, con el que no caben medias tintas y con el que no cabe ni una sola arruga para la absoluta solidaridad, cercanía y defensa de los derechos humanos", ha subrayado el dirigente autonómico, quien ha insistido en condenar este "ataque de una barbarie extraordinaria" y del que "todavía hoy no conocemos sus consecuencias".

Sobre la presencia de ciudadanos de la Comunitat Valenciana en la zona, ha explicado que la última noticia de que dispone se refiere al regreso de una alicantina, y ha añadido que está a la espera de que en las próximas horas o días la Delegación del Gobierno le traslade la información oportuna en torno a los valencianos allí y también sobre las medidas que se están habilitando para su vuelta. El president ha señalado que el mismo día de los atentados la Generalitat contactó con las ONG que operan en ese lugar del mundo para ponerse "a su disposición y empezar a desarrollar ayudas concretas".