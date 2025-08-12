Cazan a los autores de la brutal paliza de La Murada: la víctima sigue entre la vida y la muerte

La Guardia Civil ha detenido a siete hombres acusados de homicidio en grado de tentativa por la brutal agresión que sufrió un joven de 18 años en la pedanía oriolana de La Murada la noche del 28 de octubre de 2024. La víctima continúa ingresada en estado muy grave, asistida mecánicamente para mantenerse con vida, tras las lesiones provocadas por el ataque.

Según la investigación, los arrestados —cinco agresores y dos conductores— viajaron desde Murcia en dos coches hasta un parque de La Murada, donde el joven se encontraba con dos amigos. Sin mediar palabra, cinco de ellos bajaron de los vehículos y comenzaron a golpear salvajemente a la víctima, mientras los otros dos permanecían al volante. Los otros dos chicos consiguieron huir.

El joven recibió un traumatismo craneoencefálico severo que le causó un hematoma cerebral con secuelas irreversibles. Tras dejarlo inconsciente en el suelo, los agresores escaparon en los vehículos. Uno de los coches había sido alquilado apenas horas antes para, según sospechan los investigadores, dificultar su localización.

El caso ha sido investigado durante meses por el Equipo de Policía Judicial de Almoradí, que identificó a todos los implicados gracias a la matrícula de uno de los coches y a numerosas declaraciones recabadas en el entorno. Las detenciones se produjeron los días 22, 23 y 29 de julio en Murcia, Burriana (Castellón) y Almoradí (Alicante).

El Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela ha decretado el ingreso en prisión para dos de los implicados —un español de 39 años y un argelino de 31— y libertad con cargos para los otros cinco, entre ellos los dos conductores.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas diligencias para esclarecer el móvil de esta brutal agresión que ha conmocionado a vecinos y familiares de la víctima.