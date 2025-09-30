Balance de las lluvias en Alicante: "A partir de este miércoles vuelve el calor"

Aunque la alerta naranja por fuertes lluvias en la provincia de Alicante se mantiene hasta este martes a las doce del mediodía, lo peor ya ha pasado y la situación se estabilizará en las próximas horas. De hecho, a partir de este miércoles el ambiente estival volverá a implantarse en el litoral alicantino con temperaturas calurosas y casi veraniegas en las horas centrales del día.

Las lluvias han sido especialmente copiosas este lunes en el norte de la provincia donde se han rozado los 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos como Parcent, Orba, Dénia, Ondara o Rafol d'Almunia.

Las precipitaciones han llegado al sur alicantino, donde la madrugada ha dejado 40 litros por metro cuadrado en pocas horas en Santa Pola, 36 litros en Torrevieja, 34 en Elche, 30 en Aspe o 21 en Guardamar y Rojales.

clases suspendidas

Hasta una decena de colegios del sur de la provincia han suspendido sus clases para este martes ante la alerta naranja. Son los casos de Orihuela, Novelda, Granja de Rocamora, Benejúzar, Cox, Almoradí, Redován o El Campello.

Alicante ya ha reabierto sus parques y jardines después de cerrarlos como prevención a última hora de la tarde de este lunes. La capital apenas ha acumulado 25 litros por metro cuadrado entre la tarde del lunes y la madrugada del martes, y se espera que las nubes empiecen a disiparse en las próximas horas.

Podemos dar por finalizado ya el temporal y este episodio de lluvias Jorge Olcina Director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante

A partir de este miércoles el sol volverá a ser el protagonista y se producirá una subida de las temperaturas. "Durante las horas centrales del día los termómetros pueden superar los 28 grados. Las noches también, aunque son más fresquitas, estarán por encima de los 18 grados", ha recordado Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante.