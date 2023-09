El Ayuntamiento edificará 32 viviendas sociales tras bajar el ICIO tres cuartos de punto

El Pleno del Ayuntamiento de Alicanteha aprobado este jueves por amplia mayoría la rebaja del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) del 4 al3,25%, tres cuartos de punto porcentual,dirigido a beneficiar a los alicantinos que hagan una reforma en sus casas o las empresas que las acometan y, de forma especial, a las personas con diversidad funcional al elevar la bonificación social para adaptar viviendas y edificios y hacerlas accesibles del 65 al 90%.



De la misma forma, la corporación ha acordado por unanimidad en esta sesión plenaria ordinaria de septiembre declarar de especial interés municipal y concesión de beneficios fiscales en el impuesto de construcciones (ICIO) el proyecto para edificar un bloque con 32 viviendas de alquiler social en un solar de la calle Ceuta del barrio de San Blas con una inversión estimada de 3.593.000 euros.



Rebaja del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

El Pleno ha sacado adelante la rebaja del ICIO por mayoría de 18 de 29 votos posibles, siendo consensuada por PP (14) y Vox (4) y rechazada por los 11 votos restantes de PSOE (8), Compromís (2) y Unidas Podemos Esquerra Unida (1).



El equipo de gobierno municipal, que había presentado la propuesta de los técnicos municipales de Hacienda siguiendo el mandato dictado por la Dirección General de Tributos para establecer un tipo único del 4%, ha acordado aplicar una rebaja de un 0,75, tres cuartos de punto porcentual, -tras determinar inviable la propuesta de Vox de situarlo en el 2%-, sumando los votos necesarios para aplicar una reducción del impuesto. La rebaja impositiva pretende un beneficiar a los alicantinos con diversidad funcional y a los alicantinos y pequeñas empresas que acometan obras de reforma de forma.

El concejal de Hacienda, Toni Gallego, ha explicado que "la bajada de tipos no implica una bajada de recaudación, pues la reducción impositiva puede aumentar la actividad económica y el pago de éste y otros tributos municipales".

"En cuando al ICIO era necesario hacer una adaptación de la ordenanza a la ley para tener un tipo único, para incentivar la construcción, así como aumentar la bonificación social para adaptaciones de edificios y viviendas para personas con diversidad funcional, se proponía elevar dicha bonificación del 65 al máximo 80% y desde el equipo de gobierno se propuso elevarla al del 90% aprobándose en comisión por unanimidad", ha explicado Gallego.



Con este acuerdo, Alicante aumenta la rebaja impositiva y la presión fiscal, sumando la reducción del ICIO euros, al ahorro de 4 millones de euros para los alicantinos en aplicación de la reducción del 5% anual del IBI que se prorroga desde hace cinco años, situando a Alicante entre las 27 ciudades de España con menor presión fiscal por habitante.

Viviendas sociales

La declaración de especial interés municipal y concesión de beneficios fiscales para el proyecto de edificación de un bloque de 32 viviendas de alquiler social en la calle Ceuta del barrio de San Blasha sido aprobada por unanimidad por la corporación municipal.



"Otro cumplimiento más que el equipo de gobierno lleva en su programa, el aumento de vivienda social. Ojalá este momento no fuera necesario para paliar el abandono que sufrió Alicante por parte del anterior gobierno de la Generalitat Valenciana en este sentido y que, una vez más, toca compensar a este consistorio. Porque la ciudadanía alicantina, que incluye votantes de ese anterior gobierno autonómico, no merece ese ninguneo ni esa discriminación por no ser el gobierno municipal del mismo color político que el autonómico. Y ante esta injusticia tenemos que actuar y así lo hacemos desde este equipo de gobierno gestionando por el bien de los alicantinos desde el primer día", ha señalado el concejal de Hacienda.

El proyecto impulsado por el Patronato Municipal de la Vivienda contempla la construcción de un bloque de 32 viviendas, 24 de dos dormitorios y 8 de uno, con una inversión de 3.593.000 euros.

El concejal delegado del Patronato Municipal de Vivienda, Carlos de Juan, ha explicado que “con el fin de incrementar el parque de viviendas para alquiler social, comprometido por este equipo de gobierno en su programa electoral, se ha redactado y obtenidolicencia de obras para la construcción de este edificio en el solar municipal de la calle Ceuta, número 6, colindante a los bloques de viviendas de la calle Adolfo Muñoz Alonso”.

El Ayuntamiento proyecta de esta forma la construcción de un edificio lineal con dos fachadas, una a la calle y otra al patio del interior de la manzana, con tres plantas y ático destinados a viviendas y sótano a garaje y trasteros.Se distribuye en 3.927 metros cuadrados construidos.

El edificio será totalmente accesible y contará con aparcamiento para bicicletas. Se facilitará la comunicación vertical mediante dos ascensores, además de la escalera. La cubierta tendrá un uso mixto con espacios para el encuentro al aire libre y otra parte se destinará a la producción de energía fotovoltaica que dará al edificio la categoría energética A.

Las seis viviendas de la planta baja serán accesibles para personas con movilidad en silla de ruedas. Todas combinarán en la zona de día un espacio único cocina, comedor y salón con ventilación cruzada a las dos fachadas y dispondrán de una amplia terraza con lavadero y tendederos ocultos. La zona de noche varía: 24 viviendas contarán con dos habitaciones y otros tantos baños y en 10 de ellas el segundo dormitorio es doble. Las ocho viviendas restantes situadas en el ático contarán con un dormitorio y un baño. Todas las viviendas equipan climatización por bomba de calor y producción de agua caliente sanitaria por aerotermia.