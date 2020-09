AUDIO: Sonidos del juicio a la viuda negra de Alicante

Conchi, conocida como la viuda negra de Alicante, acusada de matar a su marido a los 15 días de la boda tras fingir una discapacidad física y moverse en silla de ruedas, ha negado los hechos: "Le ví en el suelo y balbuceó algo así como 'mi hijo me la clavó en el corazón'".

La acusada se ha sentado este lunes en el banquillo en la Audiencia de Alicante ante un jurado popular y se enfrenta a una pena de 30 años de cárcel por un delito de asesinato. En la vista hay otro acusado: un amigo suyo que actuaba como cuidador. "Es como si fuera mi padre", ha descrito la mujer.

Los hechos se remontan al 20 de agosto de 2018, en una zona de aparcamiento de la playa de La Albufereta de Alicante. La acusada se había casado con la víctima hacía 15 días y ha explicado que la conoció a través de su cuidador, en una procesión de la Virgen de la Salud. Nunca llegaron a compartir vivienda.

Ha indicado, tras varias contradicciones, que cuando se casó iba en silla de ruedas, la necesitaba porque tenía una enfermedad: "Tengo una placa en el cuello que me chafa los nervios y me produce fibromialgia y a veces me dan latigazos y caigo al suelo. Hay veces que puedo coger un vaso y otras que no. Eso no lo he ocultado nunca", ha narrado.