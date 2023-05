Así quedan las principales ciudades de la provincia de Alicante tras las elecciones municipales

El resultado de las elecciones municipales en las ocho ciudades de la provincia de Alicante con más de 50.000 habitantes ha sido el siguiente:

ALICANTE: 338.577 habitantes. Alcalde: Luis Barcala (PP) desde 2018

Resultado: El PP de Luis Barcala se consolida como partido más votado en el ayuntamiento de Alicante y aumenta su ventaja sobre el PSPV-PSOE hasta el punto de anunciar que gobernará en solitario, tras rozar la mayoría absoluta. Los populares crecen de los 9 a los 14 concejales (cinco más) de una corporación de 29, por lo que se sitúa a solo uno de la mitad más uno de los escaños, mientras que el PSPV-PSOE de la exconsellera de Sanidad Ana Barceló pierde un edil, al pasar de 9 a 8. Ciudadanos (Cs), que era la tercera fuerza hace cuatro años, con cinco concejales, desaparece del salón de plenos y le sustituye siguiendo a populares y socialistas Vox, con 4 concejales, dos más que Compromís, que iguala su resultado de la pasada legislatura, mientras que EUPV-Podem, baja de 2 a solo 1. La configuración del ayuntamiento de Alicante queda de la siguiente manera: PP,14; PSOE, 8; Vox, 4; Compromís, 2 y EU-Podem, 1.

ELCHE: 235.580. Alcalde: Carlos González (PSOE), desde 2015. Pierde la alcaldía

Resultado: El PSOE del actual alcalde, Carlos González, no podría sumar una mayoría absoluta con doce concejales en un consistorio de 27, a la que sí llegarían el PP, con su cabeza de lista, Pablo Ruz, con once ediles, y Vox, con tres. El actual socio de gobierno de los socialistas, Compromís, ha obtenido un edil (uno menos que en 2019) y la suma de ambas formaciones de izquierdas (trece) no superaría a la que totalizan PP y Vox (catorce). El PP crece de los 9 a los 11 concejales de una corporación de 27 concejales y Vox pasara de 2 a 3, mientras que Ciudadanos (Cs) desaparece. La configuración del ayuntamiento de Elche queda de la siguiente manera: PSOE, 12; PP, 11; Vox, 3 y Compromís, 1.

TORREVIEJA: 83.547. Alcalde: Eduardo Dolón (PP), desde 2019

Resultado: El PP, que ha gobernado desde 1988 con el paréntesis de la legislatura 2015-2019, cuando lo hicieron Los Verdes, ha renovado su mayoría absoluta al obtener 16 concejales de un consistorio de 25. Su cabeza de lista es Eduardo Dolón, alcalde desde hace cuatro años. Además, los populares han obtenido dos concejales más que en los comicios de 2019, al pasar de 14 a 16. Por su parte, los socialistas ganarían un concejal, de cinco a seis; Vox ha pasado de uno a dos ediles y Sueña mantiene un representante, mientras que Ciudadanos, que logró un edil en 2019, y Los Verdes, que tenían tres, se han quedado fuera del consistorio. La configuración del Ayuntamiento de Torrevieja queda de la siguiente manera: PP, 16 concejales; PSOE, 6; Vox, 2, y Sueña, 1.

ORIHUELA: 80.784 habitantes. Alcaldesa: Carolina Gracia (PSPV), desde 2022. Perdería la alcaldía

Resultado: La alcaldesa socialista Carolina Gracia, que ocupa este cargo desde hace un año al desbancar en una moción de censura al popular Emilio Bascuñana tras siete años de gobierno, perdería la alcaldía, ya que el PP ha sido la fuerza más votada y ha obtenido diez concejales (uno más que en 2019), aunque tendría que contar con el apoyo de Vox, que ha logrado cuatro ediles, para acaparar la mayoría absoluta en un ayuntamiento de 25 munícipes. El PP, que en 2019 le sacó casi once puntos al PSPV, tiene como candidato a Pepe Vergara, contra quien se ha abierto juicio oral por dos presuntos delitos contra la Hacienda pública. Ciudadanos, que contaba con tres concejales, se queda fuera del consistorio. La configuración del ayuntamiento de Orihuela quedaría de la siguiente manera: PP, 10; PSOE, 6; Vox, 4 y Acuerdo para Ganar, 2.

BENIDORM: Habitantes: 69.738. Alcalde: Antonio Pérez (PP), desde 2015

El alcalde de Benidorm, Antonio Pérez (PP), que ocupa este cargo desde 2015, ha revalidado la mayoría absoluta al obtener su lista 16 concejales de un consistorio de 25. Incluso ha ampliado la distancia respecto a los socialistas, ya que los populares han logrado tres ediles más que en 2019 y el PSOE ha conseguido ocho ediles, dos menos que en los comicios anteriores. Por su parte, Vox entra en el consistorio, al lograr un concejal, y Ciudadanos (Cs) pierde su actual representación de dos ediles y queda fuera del ayuntamiento. La configuración del Ayuntamiento de Benidorm queda de la siguiente manera: PP, 16 ediles; PSOE, 8, y Vox, 1.

SAN VICENT DEL RASPEIG: Habitantes: 59.138 vecinos. Alcalde: Jesús Villar, desde 2015

Resultado: La lista del PSOE, encabezada por el alcalde Jesús Villar, que ocupa este cargo desde 2015, ha obtenido ocho concejales en estas elecciones, frente a los nueve que han logrado los populares, cuyo aspirante a la alcaldía es el exportavoz de Ciudadanos (Cs) Pachi Pascual. A su vez, EUPV-Podem han obtenido dos representantes, Vox ha pasado de dos a cinco (gana tres), Compromís mantiene su representación con un edil y Cs ha quedado fuera del consistorio. La configuración del Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig, de un total de 25 concejales, queda de la siguiente manera: PP, 9; PSOE, 8; Vox, 5; EUPV-Podem, 2; Compromís, 1.

ALCOY: Habitantes: 58.960. Alcalde: Toni Francés (PSOE), desde 2011

Resultado: El alcalde de Alcoy, el socialista Toni Francés, quien en 2011 puso fin a tres legislaturas del PP, aspira a su cuarto mandato pero ha logrado en estas elecciones una victoria ajustada al perder tres concejales y quedarse con nueve. A su vez, el candidato de los populares Carlos Pastor, ha duplicado el número de ediles: de cuatro ha pasado a ocho. Compromís y Vox alcanzan tres ediles cada una de estas formaciones, EUP mantiene su representación con dos concejales. Quedan fuera del consistorio Podem y Ciudadanos. La configuración del Ayuntamiento de Alcoy queda de la siguiente manera: PSOE, 9; PP, 8; Compromís, 3; Vox, 3; y EU, 2.

ELDA: Habitantes: 52.297 habitantes. Alcalde: Rubén Alfaro (PSOE), desde 2011

Resultado: El socialista Rubén Alfaro busca su tercer mandato al haber obtenido en estas elecciones doce de los 25 escaños del pleno (pierde uno). El PP, que gobernó de 2007 a 2011 y que concurría a estas elecciones con una lista encabezada por Paco Sánchez (anterior aspirante de Ciudadanos), ha pasado de cinco a nueve concejales. Ciudadanos, que se presentaba con su aspirante a la alcaldía, Francisco Muñoz (candidato previo del PP), se ha quedado fuera del consistorio, en tanto que Vox ha logrado dos ediles (uno más que en 2019) y EU ha conseguido dos representantes (uno más). La configuración del Ayuntamiento de Elda queda de la siguiente forma: PSOE, 12; PP, 9; Vox, 2, y EU, 2.