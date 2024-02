Un alicantino en los Grammy: "Me he quedado un poco triste, pero soy consciente del valor que tiene"

El carácter ganador de este alicantino le hace salir algo triste de la gala de los premios Grammy. Pero el paso del tiempo le hará sentirse muy orgulloso de todo lo que ha conseguido en 2023. Un año con tres nominaciones al máximo nivel internacional. Josep Vicent y su ADDA Simfònica no pudieron llevarse el gramófono de oro en una gala espectacular celebrada esta madrugada en Los Ángeles.

Los alicantinos eran uno de los cinco nominados en la categoría 'Best Large Jazz Ensemble' con 'Ritmo: The Chick Corea Symphony Tribute', el segundo álbum de ADDA Simfònica con el sello discográfico Warner Classics en el que se interpretan algunos de los temas más reconocidos del compositor y pianista, estrella del Jazz, fallecido en 2021.

El ganador

El ganador ha sido The Count Basie Orchestra, dirigida por Scotty Barnhart.

"No nos pudimos llevar nuestro Grammy", recuerda el director de Altea Josep Vicent,quien añade:"A pesar de que me he quedado un poco triste, no quiero aceptar esa sensación. Hemos tenido tres nominaciones y eso es un lujo al lado de iconos como los que competían en nuestra categoría".





"Soy muy consciente del valor, estoy tremendamente agradecido y hemos dado un enorme paso", concluye el director de orquesta alicantino.