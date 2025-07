Alicante se queda sin viviendas: cada vez más compradores y menos casas

La oferta de viviendas en venta ha registrado un desplome sin precedentes en España durante el segundo trimestre de 2025. Según los últimos datos publicados por Idealista, el stock de viviendas disponibles en el país ha caído un 20% respecto al mismo periodo de 2024, marcando la mayor caída interanual desde que existen registros.

En este contexto, Alicante no es la excepción: el número de viviendas en venta en la ciudad ha caído exactamente un 20%, en línea con la media nacional. La cifra supone un auténtico varapalo para los compradores alicantinos, que ya venían enfrentando precios al alza y una oferta cada vez más limitada.

“El desplome de la oferta de vivienda alcanza una nueva cota, para desesperación de todos aquellos demandantes que cada vez tienen menos producto entre el que elegir”, afirma Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

Este fenómeno no es exclusivo de Alicante. Todas las capitales españolas, salvo Málaga (-3%), han registrado caídas de doble dígito. Algunas, como Segovia y Ciudad Real, han visto desaparecer casi la mitad de su stock en un año (-45%).

Entre los grandes mercados, Bilbao lidera el descenso con un 33%, seguido de Sevilla (-26%), Madrid (-25%), Valencia (-24%) y Barcelona (-21%).

A nivel provincial, Vizcaya (-35%), Segovia (-33%) y La Rioja (-33%) encabezan las mayores caídas. La provincia de Alicante sigue la tendencia nacional con fuertes recortes, aunque por debajo del nivel más crítico.

Desde Idealista advierten que la situación podría empeorar si las administraciones no actúan: “Muchas no son capaces de hacer aflorar nuevas viviendas ni consideran que haya que construir más. Pero en un contexto de aumento de población, tipos de interés a la baja y alquileres prohibitivos, el peor error es no construir”, remarca Iñareta.

Alicante, donde la presión demográfica y turística es creciente, se enfrenta así a un escenario preocupante: menos viviendas, más demanda y unos precios que no dejan de subir.