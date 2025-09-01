Sin agua, sin electricidad y rodeada de droga: así vivía una niña rescatada por la Guardia Civil en Alicante

La Guardia Civil ha destapado una situación tan insólita como preocupante en Orihuela Costa. Dentro de la operación “Pinax”, los agentes han detenido a una mujer de 40 años y a su yerno, de 19, acusados de tráfico de drogas, mientras que la hija de la primera, de 18 años, ha sido investigada por abandono de menores.

La investigación comenzó en julio, cuando surgieron sospechas de que en una vivienda de la zona se estaba vendiendo droga al menudeo. Tras varias semanas de vigilancia, los agentes descubrieron que la abuela era quien planeaba trasladar grandes cantidades de hachís, incluso escondidas en un carrito de bebé, mientras el joven se encargaba de distribuirla en pequeñas dosis en el municipio.

El 29 de julio, durante el registro de la vivienda, la Guardia Civil se encontró con una escena desoladora: la casa no tenía agua ni electricidad, y en ella vivía una niña en condiciones de grave desatención. Además, se incautaron más de cinco kilos de hachís.

La abuela y el yerno fueron detenidos y puestos a disposición judicial, quedando en libertad con medidas cautelares. La madre, por su parte, ha sido investigada por abandono de menores. La niña ha sido puesta bajo tutela de los Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana.

Con esta operación, la Guardia Civil no solo ha golpeado al tráfico de drogas en la zona, sino que también ha logrado rescatar a una menor en riesgo, reforzando su compromiso con la protección de los más vulnerables.