Además de disfrazarte, ¿qué más puedes hacer este fin de semana en Alicante?

La noche más importante del Carnaval alicantino llenará hoy a la Rambla con miles de personas disfrazadas y llegadas de toda la provincia para participar en una fiesta que año tras año se ha ido consolidando. Habrá actividades para todas las edades empezando con los más pequeños y su Carnaval Infantil. Desde las cinco de la tarde a las ocho los niños y sus disfraces serán los protagonistas participando en talleres, pintacaras, antifaces y photocalls.

El Carnaval Adulto, empezará a las diez de esta noche y se extenderá hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Habrá dos escenarios, uno en el Banco de España, con Paquito DJ, DJ Varo y Adri Grajams, y otro en el Portal de Elche con la Orquesta Máxima.

El Carnaval llega también al Castillo de Santa Bárbara mañana desde las doce del mediodía. Pámpol Teatre trae una Gran Verbena Infantil a la que acudir disfrazado para hacer de este día una jornada divertida llena de risas, música en directo y diversión. Las actividades dedicadas a los niños de este carnaval tempranero incluirán espectáculos de marionetas y juegos con sorpresas.

Además del Carnaval, la ciudad ofrece un amplio programa de actividades y citas culturales. Esta tarde, a las siete y media, el Teatro Principal acoge el V Festival ‘Alma Mediterránea’. En esta edición se presenta un viaje a la música latinoamericana en un espectáculo intercultural, que mostrará el valor de preservar y recocer el legado de los pueblos de América y la herencia de Europa. Y para cerrar el fin de semana, mañana llega pisando fuerte con la representación ‘Nuestros actos ocultos’, a las seis de la tarde, protagonizada por Carmen Machi, Macarena García y Santi Marín. Una obra dónde Azucena, la protagonista, no termina por aceptar su temprana enfermedad pero, junto a su acompañante Patri, acudirá a la llamada de su hija Elena. En esta representación, una huida desesperada se transformará en un encuentro profundo entre personas que se necesitan, lo que les llevará a hacer cosas inesperadas. Una obra que debido a su gran éxito que ya ha agotado todas las entradas.

Las Cigarreras

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, el Centro Cultural Las Cigarreras y NEGRE presentan ‘Viure per a dormir per a viure per a dormir’, el proyecto de Silvia Maestre Limiñana que ha quedado en primera posición en la convocatoria Scroll 2023. En esta exposición, la uatora muestra como varían las horas que dormimos, el motivo que nos obliga a levantarnos, cómo cambia la compañía, las circunstancias… Y lo que sucede cuando esta necesidad biológica que es dormir, ocurre a destiempo. Al Centro Cultural también llega la adaptación teatral de Yerma, de Federico García Lorca, bajo el nombre de ‘Hiere-ma, una tragedia versionada’, que combina estilos de interpretación realista y expresionista. La Caja Negra de Las Cigarreras acogerá esta representación de Mosmorde spectacle hoy sábado a las ocho.

MACA

Las visitas comentadas de ‘¿Hablamos de arte?’, que recogen acciones dónde reflexionar sobre conceptos e ideas relacionadas con las colecciones del MACA, se podrán disfrutar este 8 de febrero a las 18 horas. A través de la convocatoria Tangent del Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana se plantea esta nueva forma de relacionarse con el museo para consolidar y favorecer el intercambio de experiencias.

Espacio Séneca

Último fin de semana para disfrutar de la exposición ‘Tres kilómetros herbario collage’ de la artista Marisa Maestre. Un proyecto que nace del trabajo de observación, recolección e identificación que la artista realiza en su entorno natural trazando una radiografía de las platas locales en un radio de tres kilómetros desde su hogar. En el herbario se recogen la identidad del recolector, el lugar y la fecha, además del hábitat donde se encuentras las distintas especies botánicas.





