Abiertas todas las hipótesis en torno al matrimonio alemán hallado muerto en Jijona

La Guardia Civil mantiene abiertas "todas" las hipótesis de investigación en torno al hallazgo de los cadáveres en avanzado estado de descomposición de un matrimonio alemán en una zona apartada y rural del término municipal de Jijona.



La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que hay "varias líneas de investigación y se trabaja en diversas opciones y posibilidades".



"Lo que sabemos es que las dos personas", ha dicho en referencia a la pareja residente en Mallorca formada por el alemán de 61 años y la mujer compatriota de 48, "tenían una relación y que estaban las dos en un espacio". Se trata de una vaguada de difícil acceso y perfil escarpado que está alejada de las vías de paso y senderos del entorno de Jijona.



En referencia al avanzado estado de descomposición de los cuerpos, Bernabé ha comentado que "ha pasado mucho tiempo", ya que se cree que las muertes fueron en enero, y por lo tanto "las pruebas de las autopsias van a ser costosas para aclarar exactamente cómo se dio la situación".



"Son muchas las opciones que se están barajando y, por tanto, vamos a esperar a la investigación y no podemos dar una causa concreta en estos momentos", se ha limitado a añadir de la delegada del Gobierno.



Desde un primer momento, los investigadores no descartaron por completo que pueda tratarse de un crimen de violencia machista o que ambos fallecidos hubieran decidido quitarse la vida, entre otros escenarios.



Los cadáveres fueron encontrados el pasado viernes en la partida del Espartal de Jijona, a 500 metros donde la pareja había abandonado el coche que habían alquilado en enero en Mallorca. El hallazgo se produjo tres semanas después de que un perro que deambulaba por la zona volviera a su vivienda con el brazo de una mujer en la boca.



En el lugar había una escopeta con la que, según la investigación, el varón pudo suicidarse aunque no está tan claro la causa del fallecimiento de la mujer. En todo caso, los agentes presuponen que ambos llegaron juntos y a pie hasta el lugar, y que fue en ese escenario en el que se produjeron los hechos, probablemente en el mes de enero.