Más de 350.000 personas participan en la romería de la Santa Faz: así se vio desde el cielo

Se esperaba una romería de récord y así ha sido. El excelente tiempo de este jueves en Alicante, el festivo del 1 de mayo y el puente en Madrid ha disparado la asistencia de peregrinos al monasterio de la Santa Faz.

Más de 350.000 personas han salido este jueves al encuentro con la Santa Faz en una peregrinación multitudinaria. La peregrinación hasta el Monasterio alicantino ha estado acompañada por el buen tiempo y la ausencia de incidentes reseñables, en una jornada festiva en la capital de la provincia y en algunos de los municipios de su entorno.

La celebración ha coincidido con el Jubileo, que la Iglesia Católica celebra cada 25 años, en este Año Santo que permite a los peregrinos la posibilidad de recibir la indulgencia plenaria.

El alcalde, Luis Barcala, se ha alegrado por la “ausencia de incidentes reseñables en una jornada festiva en la que el buen tiempo ha acompañado a los romeros y en la que los alicantinos han podido renovar la tradición y el fervor a la reliquia”.

“Solo se han registrado hasta la dos de la tarde 37 asistencias sanitarias leves, sin ningún traslado hospitalario; y se han decomisado 340 litros de alcohol e intervenido tres carros. Por primera vez, el Ayuntamiento de Alicante ha instalado un Puesto de Mando Preventivo en a asociación de vecinos de Santa Faz con la participación de las Policías Locales de Alicante y Sant Joan, Cruz Roja, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía", ha explicado el alcalde.

Barcala ha lamentado "la falta de respeto de unos pocos a los alicantinos y sus tradiciones" ante la presentación de pancartas y pañuelos huertanos de la Santa Faz con eslóganes políticos. "Lo que hacen estas minorías es ofender a los romeros que quieren y veneran a la reliquia y que quieren que se respete su patrimonio y tradiciones", ha comentado para añadir que "solo quieren sacar rédito político y no saben desempeñar el cargo que representan. Esos pocos no tienen cabida en la romería de la Santa Faz, no saben entender la Santa Faz". Barcala ha secundado las palabras de la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, en este sentido.

bien de interés cultural

El alcalde también ha comentado que "se está ultimando el expediente de la declaración de la romería de la Santa Faz como Bien de Interés Cultural a lo largo de este mes de mayo y ha mostrado su confianza en que pueda estar en vigor el año que viene en la romería de 2026".

Luis Barcala ha agradecido finalmente “el esfuerzo de todos los efectivos que han participado en el dispositivo especial para facilitar que los miles de peregrinos puedan disfrutar de un día de religiosidad, alegría y convivencia en torno al caserío y también los jóvenes en Playa San Juan en una Santa Faz 0’0 sin alcohol, con música y deportes para completar esta jornada de celebraciones”.