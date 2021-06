Toni Freixa se perfila como el principal candidato a liderar el nuevo Hércules

La Cadena Cope ha tenido constancia de una comida ayer en Alicante, concretamente en el restaurante Populi, en la que estuvieron Enrique Ortiz, Valentín Botella y el excandidato a la presidencia del Barcelona y abogado catalán Toni Freixa.

No han trascendido muchos datos de cómo sería la operación a nivel económico y de gestión, pero habría sido Valentín Botella el que desde hace varios meses habría puesto el nombre de Freixa encima de la mesa. Se conocen desde hace muchos años después de que Freixa estuviera en la directiva del Barcelona de Laporta, Rosell y Bartomeu, coincidieron también en la Federación Española de Fútbol y no sería algo circunstancial sino que su entrada en el Hércules se estaría perfilando desde hace tres meses.

El hecho de que la reunión de ayer se produjera ya en Alicante y que Valentín Botella estuviera en la misma después de haberse mantenido al margen en el club en los últimos años da más credibilidad si cabe a la posibilidad de que Freixa abandere el nuevo Hércules.

No han trascendido las claves de la negociación, pero una persona del prestigio de Toni Freixa no parece que vaya a llegar a Alicante para ponerse a las órdenes de nadie. Lo normal, como se ha venido contando en los últimos días en COPE Alicante es que Ortiz no venda pero sí que busque un socio que gestione completamente el día a día y dé credibilidad y prestigio a un club moribundo en la cuarta categoría del fútbol nacional. Freixa podría tener también un peso económico importante en la entidad. Ortiz, a lo largo de todos estos años, siempre se ha rodeado de socios que aporten capital a la entidad y eso también le daría mayor independencia a la hora de la gestión de la entidad.

Manolo Oliveros y Toni Freixa





¿Quién es Toni Freixa?

Al margen de ser un personaje reconocible por los oyentes de El Partidazo de COPE por sus intervenciones en los últimos años en el programa de Juanma Castaño, el abogado Toni Freixa (Barcelona, 1968) es una persona vinculada al fútbol, especialmente al Fútbol Club Barcelona, club del que recientemente fue uno de los tres candidatos a la Presidencia. También formó parte de la junta directiva culé durante las presidencias de Joan Laporta, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu. Sigue y comenta a diario la actualidad del conjunto blaugrana en sus redes sociales.

Audio Toni Freixa será socio de Ortiz en el Hércules









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Bentornat a casa @ericgm3. Volem veure’t liderant la defensa dels propers 10 anys. Som-hi! ???????? pic.twitter.com/Pvys3BQDVZ — Toni Freixa (@tonifreixa) June 1, 2021