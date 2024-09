Reencuentro con Gallar una década después: "Portillo y Barroso no me renovaron, pero me ha ido muy bien"

Un joven zurdo con una enorme calidad había despertado la atención del Hércules en el grupo III de Segunda B. Corría el mes de abril de 2015 cuando el catalán llegó al Rico Pérez con el Cornellà de Jordi Roger y puso contra las cuerdas a los blanquiazules en compañía de otros grandes peloteros como Enric Gallego.

El Hércules lo hizo bien, lo fichó inmediatamente y la siguiente temporada jugaría en Alicante. Con Manolo Herrero y Vicente Mir, a Gallar le costó ganarse la titularidad, aunque eso no impidió ver la enorme calidad que ese chaval tenía en su bota izquierda.

Después de la decepción ante el Cádiz con el resbalón de Álex Muñoz, Gallar se quedó esperando la oferta de renovación. Portillo y Barroso prescindieron de él y de Yeray González. Los dos emprendieron camino de León y ascendieron a la Cultural a Segunda.

"Son decisiones que toman en los clubes. Ni siquiera me llegó la oferta. Estoy contento con la decisión que tomé y la verdad que me ha ido bien", recuerda el extremo catalán, ahora en el Ibiza después de haber pasado por el Huesca, Málaga, Girona o Cartagena.

"Sabemos el potencial que tenemos, pero estamos ajenos a los comentarios de que somos los grandes favoritos. Somos conscientes de que todos los partidos son difíciles", ha dicho en declaraciones a COPE Alicante.

Gallar no se cree el discurso del Hércules, ese que le hace ir de humilde por la Primera RFEF. "Todos los que hemos estado en ese club sabemos que nunca en estas competiciones el Hércules pasa de puntillas. Va a ser un equipo fuerte de la competición toda la temporada y estamos preparados para ello", ha recordado.

"Viendo a Solde, es un jugador que tenemos que tener controlado. Tenemos que hacer las cosas muy bien para llevarnos los tres puntos", ha dicho Gallar, quien matiza algo sobre la posibilidad de marcar ante su ex equipo: "Con el Málaga me pasó el año pasado y aquí en Ibiza sí lo celebré. En casa creo que sí lo debo celebrar con mi gente; si marcase en el Rico Pérez no lo haría".