¿Cuántos puntos necesitaría el Hércules para jugar la promoción de ascenso?

El Hércules está haciendo la goma en la clasificación con su particular irregularidad en el campeonato. Los alicantinos se muestran prácticamente intratables en el estadio Rico Pérez, donde sólo han dejado escapar ocho puntos. Sin embargo, a domicilio apenas ha sido capaz de sumar dos victorias y tres empates en trece encuentros disputados.

La derrota del pasado domingo en Sevilla deja al conjunto blanquiazul en octava posición y cabe preguntarse cuántos puntos necesitará para clasificarse para las eliminatorias por el ascenso. Según la media de las tres temporadas de esta Primera RFEF, los equipos han tenido que sumar al menos 61 puntos para poder disputar el 'play off'.

Atendiendo a esta dato, el Hércules tendría que lograr 26 de los 39 puntos que quedan en juego si quiere luchar por el ascenso por la vía de las eliminatorias. El equipo de Torrecilla alcanzaría esa puntuación, por ejemplo, con ocho victorias y dos empates. O con siete victorias y cinco empates en las trece jornadas que restan.

¿y para no descender?

Aunque la permanencia en la categoría no parece peligrar para los alicantinos, los herculanos más pesimistas no pierden de vista la zona de descenso. Según la media de las últimas temporadas, 45 puntos han sido suficientes para salvarse. Por tanto, bastaría con ganar tres encuentros y empatar otro. No obstante, en el curso pasado sobró con 43 en ambos grupos, aunque otros años han sido necesarios 47 para no descender.

Al margen de los datos, el equipo blanquiazul reanudará este miércoles los entrenamientos para preparar la cita de este sábado a las 20 horas ante el Recreativo de Huelva. Curiosamente, uno de los mejores locales de la categoría recibe en el Rico Pérez al pero visitante. El conjunto onubense es el único del grupo II de Primera RFEF que no conoce la victoria a domicilio. De momento, suma seis empates y seis derrotas en doce partidos disputados lejos del Nuevo Colombino.

Pendientes de la enfermería

En el Hércules, Torrecilla espera recuperar efectivos y que el número de bajas descienda con respecto al pasado fin de semana. Volverá seguro Roger Colomina tras cumplir un partido de sanción y se espera también el regreso a la convocatoria de Nico Espinosa y Alberto Retuerta. Más difícil lo tiene Abraham Del Moral y está descartado Yanis Senhadji. No obstante, habrá que esperar a que avance la semana para conocer las novedades en la plantilla antes del encuentro del sábado.