Paco Peña, sobre el nuevo Hércules: "Vamos a ir a mucho más"

Paco Peña está convencido de que todavía no hemos visto nada del potencial del nuevo Hércules. El secretario técnico blanquiazul ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa para valorar el recién cerrado mercado de fichajes y comentar detalles de la actualidad del equipo. No esconde el reto de luchar por el ascenso desde el primer minuto y defiende que en las oficinas del Rico Pérez han hecho un "gran trabajo" este verano.

"Hay que tener en cuenta que los equipos aún no están al cien por cien. El once que vimos el otro día cambiará, así me lo dice mi experiencia como jugador. Vamos a ir a mucho más", ha asegurado el extremeño. "Hemos hecho un gran trabajo en todos los puestos. Me dan igual los rivales mientras nosotros estemos ahí arriba", ha comentado.

También ha hecho referencia a algunos nombres propios del vestuario. De Nico Espinosa, que termina su contrato con el Hércules al final de la presente temporada, ha desvelado que pronto abordará la renovación en una reunión con su representante. De Vique Gomes, ha admitido que no era la primera opción para su posición pero que es un jugador interesante y que en el cuerpo técnico manejan buenos informes sobre su juego.

En referencia a Soldevila, Peña ha explicado que el jugador trasladó al club su deseo de jugar en el fútbol profesional pero que lograron convencerle para que busque ese reto ascendiendo con el Hércules. Además, también ha comentado que trató de incorporar a un portero en las últimas horas del mercado de fichajes pero que confía en la proyección del joven Marcos Mompeán como suplente de Carlos Abad. "El mejor sitio donde puede estar es en el primer equipo", ha zanjado sobre el guardameta canterano.

CRÍTICA A LOS HORARIOS

Peña también ha criticado los nuevos horarios de Primera RFEF una vez se ha conocido que el Hércules recibirá al Algeciras en la tercera jornada del campeonato el viernes 12 de septiembre a las 19.15 horas, "no nos parece bien, queremos que puedan venir todos nuestros aficionados", y ha pedido a los responsables de la competición que publiquen las fechas de los partidos con más antelación para que no ocurra como con el viaje a Ibiza de este fin de semana.