Oriol Soldevila: "No tengo ni idea de qué cláusula tengo en el Hércules; ojalá subir aquí"

Oriol Soldevila no sabe la cláusula de rescisión que tiene en el Hércules.

Oriol Soldevila es un tipo sencillo y tranquilo. Nada le altera a sus 23 años. Lleva con madurez el gran momento que vive en el Hércules. Disfruta con la ilusión de la gente. "Estoy encantado de jugar aquí; disfruto mucho en el Rico Pérez con la gente", recuerda.

Soldevila ha sido protagonista de los deportes de COPE Alicante. Este sábado volverá a la convocatoria después de superar un fuerte esguince de tobillo que le ha impedido jugar con el equipo en Algeciras y Yecla. "No sabes lo que sufro fuera del campo. El día de Algeciras lo vi por la tele con mi pareja y las parejas de algunos jugadores y me volví loco con el gol de Artiles. No sabes lo que se lo merece", recuerda Solde.

Asume que como uno de los jóvenes del grupo y recién llegado le caen muchas novatadas. "Un día salí del entrenamiento y no estaba mi coche. Me lo habían movido de sitio y pensaba que me lo habían robado. Y así muchas, aunque yo también le hice una buena a Alvarito. Le cogí el DNI antes del embarque a Ibiza y andaba como loco buscándolo para poder volar", se sonríe el delantero nacido en Barcelona.

Sus cinco goles en siete partidos lo ponen en el objetivo de equipos de superior categoría. "No tengo ni idea de la cláusula que tengo. Imagino que el presi (Enrique Ortiz) habrá puesto una alta, pero no es algo que haya ni preguntado. Tengo tres años más de contrato y quiero subir aquí", remarca.

Soldevila ha hablado de su paso por el juvenil del Barcelona y su aventura en Inglaterra. Se confiesa aficionado del Barça, aunque lo que de verdad le da rabia el sábado es perderse el combate de Ilia Topuria. "Lo sigo desde mucho antes de que fuera campeón", explica.