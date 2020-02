Mir: "Con el cambio de Vergos por Felipe Alfonso he buscado que no nos metan el segundo"

El entrenador del Hércules, Vicente Mir, achacó a la mala suerte la derrota del equipo blanquiazul en Los Arcos ante el Orihuela.

"No hemos estado afortunados de cara a gol. Hemos tenido ocasiones para empatar pero el balón no ha querido entrar. No hemos merecido perder", manifestó el entrenador en la rueda de prensa posterior al choque. "Es un mazazo importante porque puntuar o ganar aquí nos hubiese dado mucha moral", dijo Mir, que reiteró en distintas ocasiones que el Hércules mereció más en el partido.

Sobre el cuestionado cambio de Vergos por Felipe Alfonso cuando el Hércules jugaba con 10, el técnico explicó que pensó en protegerse para que el Orihuela no marcase el segundo gol.