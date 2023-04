La mayoría de los herculanos apoya a Lolo Escobar

Los herculanos están con Lolo Escobar. Al menos, seis de cada diez lo están, según los resultados de la última encuesta de Deportes COPE Alicante. Con más de 600 votos recogidos en las últimas 24 horas, un 65% dice apoyar al entrenador extremeño, frente al otro 35% que ya no confía en el técnico.









El entrenador ha elevado el tono crítico hacia su plantilla en las últimas semanas. Especialmente tras el último encuentro en el Rico Pérez en el que el Hércules permitió que el Terrasa empatase un partido que los blanquiazules ganaban por 2-0. Escobar, que se mostró confiado en que su equipo todavía puede alcanzar la promoción de ascenso, dudó del nivel de parte de su plantilla, cuestionó el compromiso de algunos jugadores y dejó entrever que no confiaba en los futbolistas que aparecían desde el banquillo, el denominado plan b.

25 de 45

No obstante, muchos herculanos que han participado en la encuesta de COPE Alicante exculpan a Lolo de la situación actual del equipo, que está en el "alambre" y no puede permitirse muchos más pinchazos si no quiere fracasar de nuevo esta temporada. A falta de seis jornadas para el final de la liga regular, el Hércules está en el octavo puesto de la clasificación del grupo 3 de Segunda Federación, a 2 puntos de la zona de promoción de ascenso. Desde la llegada de Lolo Escobar al banquillo los blanquiazules han sumado 25 de 45 puntos posibles.

Escucha aquí la última Tertulia Herculana XXL de Deportes COPE Alicante

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio