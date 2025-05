El Hércules mantendrá su vestuario y su banquillo a pesar de jugar como visitante ante el Intercity

Alicante - Publicado el 13 may 2025, 12:43 - Actualizado 13 may 2025, 12:54

Será un partido extraño el de este sábado a las 19.00 horas en el Rico Pérez entre Intercity y Hércules. El equipo blanquiazul será visitante en su estadio aunque mantendrá su vestuario habitual y también el banquillo que normalmente ocupan Rubén Torrecilla y los suplentes.

También será extraño porque no se espera una gran afluencia de público. Con poco en juego a nivel clasificatorio, porque el Intercity ya está descendido a 2ª RFEF y el Hércules no tiene opciones de disputar la promoción de ascenso, la afición herculana no parece muy animada a pasar por la taquilla para comprar las entradas, que han salido a la venta este martes.

Los abonados del Intercity y del Lucentum podrán entrar gratis al recinto pero el resto del público tendrá que pagar para adquirir las localidades. La única ventaja que tienen los abonados del Hércules es que su asiento habitual en el Rico Pérez lo tendrán reservado hasta el viernes, pero tendrán que pagar igual que el público en general.

La entrada más barata cuesta 20 euros y la más cara 40. Desde este martes se pueden comprar en la plataforma online que habitualmente utiliza el Hércules. También podrán ser adquiridas en las taquillas del Rico Pérez en las horas previas a la cita liguera.