El Hércules defiende su condición de aspirante al ascenso ante el filial del Atlético de Madrid

El Hércules juega este viernes en la Ciudad Deportiva de Majadahonda contra el Atlético de Madrid B en el partido que abre la jornada 23 en el grupo II de Primera Federación. Los alicantinos, con tres bajas confirmadas, tratarán de lograr una victoria que les situaría provisionalmente en tercera posición y a cinco puntos del líder.

Sin embargo, una derrota ante el filial rojiblanco podría terminar con el Hércules fuera de la zona de promoción de ascenso al final de la jornada. La liga no da tregua y la igualdad marca la clasificación de este grupo, en el que sólo hay cinco puntos de diferencia entre los puestos de 'play off' y los de descenso.

ESCUCHA EL PARTIDO AQUÍ: TIEMPO DE JUEGO DESDE LAS 20.15

El equipo blanquiazul busca la décima victoria de la temporada para seguir mostrándose como un firme candidato a luchar por el ascenso. El último partido a domicilio, en Marbella, fue muy bueno, y debe ser el camino a seguir.

Se pierden la cita los lesionados Yanis, Del Moral y Artiles. El canario fue el último en caer al sufrir un golpe en el entrenamiento de este jueves que le obligó a quedarse fuera de la convocatoria por segunda semana consecutiva, tras cumplir sanción en el partido ante el Yeclano.

No obstante, Rubén Torrecilla podrá salir al terreno de juego con un once de garantías. La alineación titular podría ser la misma que el pasado domingo en el Rico Pérez: Abad, Samu, Montoro, Sotillos, Retuerta, Mario, Roger, Nico, Aranda, Soldevila y Romera. Aunque no hay que descartar el regreso al once de Javi Moreno en lugar de Solde, que no atraviesa su mejor momento de forma.

La semana en Alicante ha quedado marcada por la lesión de Yanis Senhadji, que tendrá que pasar por el quirófano por un problema en el menisco, y por las palabras que Torrecilla, que el miércoles respondió estar "cabreado" a preguntas sobre el mercado de fichajes de enero.

el rival

Enfrente estará este viernes el Atleti B que entrena Fernando Torres y que se llevó los tres puntos del Rico Pérez en el partido de ida. El que fuera delantero del Liverpool, Chelsea o Atlético de Madrid, no puede contar el resto de la temporada con Víctor Mollejo, uno de sus mejores jugadores, que en diciembre se rompió el ligamento cruzado en la rodilla.

No obstante, Torres tiene futbolistas interesantes como el goleador Adrián Niño, el ilicitano Diego Bri o el portero Alejandro Iturbe. El conjunto madrileño sólo tiene dos puntos menos que el Hércules, por lo que le adelantaría si lograse ganar el partido.