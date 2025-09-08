Dani Holgado, tras ganar en Cataluña: "Es sólo el comienzo de algo que puede ser bastante bueno"

Dani Holgado va en clara progresión ascendente en su año de debut en Moto2. El piloto alicantino subió este domingo al podio por segunda vez en la temporada pero esta vez lo hizo en el escalón más alto, firmando una fin de semana perfecto en el GP de Cataluña: pole y victoria.

El día después del triunfo y ya haciendo las maletas para viajar a San Marino, el piloto ha atendido la llamada de Deportes COPE en Alicante. "La carrera se me hizo larga al estar todo el rato delante, pero la disfruté en cada vuelta y cada curva. Supe gestionar bien ciertos momentos donde otros pilotos eras más rápidos que yo. Estoy super feliz por haber conseguido la victoria, fue una carrera bastante buena", comenta.

Tras subir a lo más alto del cajón Holgado mantiene los pies en el suelo. "Este año no tengo ningún objetivo ni tengo que demostrar nada, sólo tengo que seguir aprendiendo y evolucionando como lo estoy haciendo, ya llegarán los momentos en los que tenga que gestionar la presión", comenta el piloto del Aspar Team.

"El equipo y yo hemos estado trabajando duro en el día a día para que la adaptación fuera lo más fácil posible. Estoy muy contento de haber logrado la victoria y ahora hay que disfrutarla", añade antes de viajar a San Marino donde le espera el circuito de Misano, en el que la temporada pasada firmó un segundo puesto en Moto3.

En las últimas curvas del circuito de Barcelona se atrevió a soltar el manillar para saludar al público, un gesto que recuerda entre bromas. "A mi hermana casi le da algo", comenta. "Saludé a la afición al estilo Jorge Lorenzo, quise tener ese gesto para homenajear al público que estuvo desde primera hora del día apoyándonos. Espero que les gustase, aunque a los de mi equipo les di un susto en el momento", concluye.