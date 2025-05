Cambios a la vista en el Lucentum para la próxima temporada

Alicante - Publicado el 14 may 2025, 16:10

Terminó la temporada para el HLA Alicante con la permanencia en Primera FEB después de una liga regular que no ha sido fácil y que comenzó muy mal con diez derrotas en los primeros diez partidos. Al final, el Lucentum rozó el 'play off' de ascenso pero no pudo alcanzarlo al perder los dos últimos encuentros.

Es tiempo para hacer balance de lo que ha sido este año y para hablar de lo que puede ocurrir la próxima temporada con el equipo alicantino en la segunda categoría del baloncesto nacional. No te pierdas el tiempo de análisis de este miércoles en Deportes COPE Alicante con el especialista Miguel Ángel Gil.

Lo que parece más claro es que no continuará Asier Alonso al frente de la dirección deportiva. Según Gil, hay un 99 por cien de posibilidades de que termine su etapa en Alicante. Más dudas hay con Rubén Perelló, que tiene un año más de contrato con el HLA pero también tiene ofertas importantes de equipos de Primera FEB, que han llamado a su puerta. No obstante, los dirigentes alicantinos tratarán de que el entrenador continúe.

cambios en la plantilla

En la plantilla también habrá muchos cambios. El Lucentum intentará retener a Kevin Larsen después de su gran rendimiento esta temporada. Gil también asegura que hay interés en que se quede Sebastian Aris, pero no hay nada claro por el momento.

Además, se espera que el presupuesto para la próxima temporada descienda entre un 15 y un 30 por ciento, con lo que será difícil que el equipo alicantino aparezca la próxima temporada entre las quinielas para luchar por el ascenso.