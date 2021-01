Benja: "Estoy al 100% y con buenas sensaciones para reaparecer"

Benja Martínez es el regalo de Reyes del Hércules. El delantero catalán dice estar al 100% para reaparecer el domingo en el primer partido del año ante La Nucía después de estar tres meses lesionado por una grave lesión en el hombro izquierdo. "Tengo buenas sensaciones y me voy a partir la cara por el equipo tanto si juego de titular como si participo diez minutos", ha comentado Benja este martes después de dejar material deportivo para los niños hospitalizados en la Clinica HLA Vistahermosa de Alicante.

Ha zanjado cualquier rumor que le había situado en la órbita del Polideportivo Ejido en las últimas semanas: "A mí no me ha llamado nadie y lo que quiero es seguir en Alicante. Estoy muy centrado en conseguir los objetivos y agradezco la confianza que me están dando el entrenador como Carmelo del Pozo", ha matizado el delantero catalán.