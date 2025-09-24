Adriasola, sobre el nuevo Lucentum: "La plantilla puede competir perfectamente por entrar en el play off"

Daniel Adriasola admite estar ilusionado ante la nueva etapa que se abre en el Lucentum con la entrada del grupo empresarial mexicano de la familia Díaz Laso. La Primera FEB arranca este sábado en el pabellón Pedro Ferrándiz con la visita del Ourense y el presidente confía en que las cosas salgan mucho mejor que la temporada pasada. Para empezar, es contundente sobre las opciones del equipo de luchar por la fase de ascenso: "Sin duda, la plantilla puede competir perfectamente por entrar en el play off".

El presidente, en una entrevista concedida este miércoles a Deportes COPE Alicante, asegura que el equipo de Rubén Perelló está preparado para arrancar la competición pero sabe que el rival de este sábado no lo pondrá fácil. También admite que desde otros clubes le felicitan por la confección de la plantilla para esta temporada.

Sobre el desembarco en Alicante de los mexicanos Díaz Laso, augura que "van a salir las cosas bien" y que al club le hacía falta "este refuerzo positivo".

Adriasola también estima que en un plazo de "dos o tres meses" habrá nuevas pantallas y cubos de posesión en el pabellón Pedro Ferrándiz una vez el Ayuntamiento de Alicante está tramitando estas mejoras. "Según he estado viendo con la Concejalía de Deportes, el pliego está muy avanzado y todos confiamos en que esté listo en la mayor brevedad posible", explica.

salida del intercity

Sobre la ruptura de la sociedad con el Intercity, el presidente del Lucentum insiste en que ha sido una buena decisión. "En su momento, ellos fueron los únicos que aparecieron para intentar echarnos una mano. Haciendo un balance global de estos cuatro años, ha sido un camino que hemos compartido con altos y bajos. Somos dos entidades distintas con caminos distintos. Ahora nosotros nos sentimos más afines al mundo del baloncesto y ha surgido esta posibilidad con Roberto y su familia. Lo planteamos y ha habido voluntad de llegar a un entendimiento y deseamos lo mejor para el Intercity", asegura.

Por último, Adriasola confirma que la cifra de abonos es ligeramente superior a la de la temporada pasada por estas fechas y que esperan cerrar la campaña con entre 1.600 y 1.800 carnets vendidos entre los aficionados.