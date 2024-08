Un socorrista salva la vida de un niño en Alicante y los padres acaban detenidos: "No estaban pendientes"

Jaime Sánchez no olvidará nunca la tarde del miércoles 28 de agosto. Era su último día como socorrista en una piscina de una urbanización de la avenida de Holanda, cerca del centro comercial Fontana, en la conocida Playa de San Juan.

Llegó a las 17 horas para iniciar su turno de tarde y rápidamente se vio sorprendido por un grave incidente. Unos niños sostenían a otro dentro del área. Estaba inconsciente. Jaime corrió hacia esa parte de la piscina. Comprobó que no era ninguna broma y que la cosa iba en serio.

Había que salvar la vida de un niño. Seguramente el mayor reto al que se había enfrentado en estos años como socorrista. “Lo primero que hice fue sacarlo del agua. Ahí me di cuenta que estaba en parada cardiorrespiratoria”, comenta el nuevo héroe alicantino.

“Empecé a hacerle maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pasó un minuto y medio, dos como mucho”, recuerda, todavía con estrés, Jaime, quien se felicita por la rápida actuación que ha permitido que el niño no tenga secuelas. “Esta mañana ha preguntado a conserje de la urbanización y le ha dicho que el niño está bien”, afirma.

El caso va más allá de que Jaime haya salvado la vida del niño. ¿Dónde estaban los padres? Los dos fueron detenidos por la Policía Nacional por un presunto delito de abandono temporal de menores. El padre tiene 38 años y la madre 29 y, según fuentes consultadas, la familia vive en Almería y se encontraba de vacaciones en casa de unos amigos en Alicante.

“Estaban en el recinto, lo que no estaban es en la zona de la piscina. Estaban lejos, estarían haciendo otras cosas. No lo sé”, reflexiona Jaime, quien aclara: “Yo ya vi a la madre cuando el niño empezó a respirar. Pasó un tiempo, es evidente que no estaban pendientes”.