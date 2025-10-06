El Hércules mantiene a Torrecilla una semana más

Por muy extraño que parezca por la situación clasificatoria del equipo, el Hércules ha decidido mantener a Rubén Torrecilla en el banquillo una semana más. El entrenador extremeño dirigirá al equipo este viernes contra el Atlético Madrideleño.

La mañana ha sido tensa en el Rico Pérez después de la derrota de ayer en Teruel (2-1). El equipo ha realizado una sesión de recuperación entre el gimnasio y el terreno de juego. Las caras eran largas. Esta vez, a diferencia del pasado lunes, Torrecilla no ha estado arropado durante la mañana. Al entrenador se le ha visto solo en el banquillo, abatido, siguiendo el entrenamiento.

Mientras tanto, en los despachos del Rico Pérez se han reunido el propietario y el secretario técnico. Poco ha trascendido de los temas de conversación de la reunión pero lo que está claro es que Enrique Ortiz ha decidido que todavía no es momento para cambiar de entrenador. Así lo ha asegurado el máximo dirigente blanquiazul a los periodistas presentes, sin ofrecer más detalles.

El Hércules es colista del grupo II de Primera RFEF después de un pésimo arranque de temporada en el que ha sumado apenas 4 puntos de 18 posibles. Sólo logró ganar en la primera jornada al Tarazona. Después, cuatro derrotas y un empate.

Con la decisión tomada por la directiva de apostar por la continuidad en el banquillo, el Hércules buscará la reacción ante el líder del grupo el próximo viernes a las 19.00 horas en el estadio Rico Pérez.